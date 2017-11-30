Капитальные инвестиции в сельское хозяйство превысили 40 миллиардов

Общий объем капитальных инвестиций в украинское сельское хозяйство в январе-сентябре текущего года составил около 40,5 миллиарда гривень, что на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, общая доля инвестиций в сельское хозяйство составила 15,6% в структуре общих капитальных инвестиций в экономику страны.

Согласно сообщению, главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций (около 72% от общего объема).

Пресс-служба добавила, что объем капитальных инвестиций в производство продуктов питания, напитков и табачных изделий за отчетный период составил 12,7 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за девять месяцев 2016 года. В целом, доля инвестиций в пищевую промышленность в январе-сентябре 2017 года составила 14,6%.

Пресс-служба напомнила, что по состоянию на 1 июля 2017 года инвесторы реализовывали в украинском агропромышленном комплексе 233 инвестиционных проекта общей стоимостью 36,7 миллиарда гривень. Как отмечала заместитель главы Минагропрода Елена Ковалева, их реализация позволит создать более 16 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, капитальные инвестиции в украинский агропромышленный комплекс в прошлом году составили 61,1 миллиарда гривень, или 18,7% в структуре общих капитальных инвестиций в экономику страны. В частности, в прошлом году инвесторы осуществили 44,2 миллиарда гривень капитальных вложений в сельское хозяйство, что на 51% больше, чем в 2015 году. Капитальные инвестиции в пищевую промышленность и переработку в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 24,4% и достигли 16,9 миллиона гривень.

Согласно данным Государственной службы статистики, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в 2016 году составил 326,2 миллиарда гривень, что в сопоставимых ценах на 16,4% больше показателя за 2015 год.