Табачная индустрия Кубы восстановлена

Табачная индустрия Кубы, значительно пострадавшая в результате прошлогодних ураганов, практически полностью восстановлена, заявил в пятницу председатель Центрального профсоюза трудящихся Кубы Сальвадор Вальдес (Salvador Valdes), сообщает РИА Новости.

По его словам, ураганы "Густав" и "Айк", обрушившиеся на остров в августе-сентябре 2008 года, уничтожили более 11 тысяч объектов инфраструктуры табачной отрасли.

"Сегодня 95% этих объектов восстановлено благодаря труду более 4 тысяч крестьян и трудящихся", - сказал Вальдес, выступая в западной провинции Кубы Пинар-дель-Рио.

В районе Вуэльта-Абахо провинции Пинар-дель-Рио сосредоточено более 70% табачных плантаций страны, дающих сырье для производства всемирно известных гаванских сигар.

В свою очередь, глава компании "Табако де Куба" (Tabaco de Cuba, TABACUBA) Оскар Басульто заявил, что нынешний урожай табака, несмотря на последствия ураганов, превышает показатели прошлых лет и составляет около 550 тысяч квинталов (около 25 тысяч тонн).

По его словам, вопреки мировому финансовому кризису кубинский табак продолжает пользоваться устойчивым спросом.

"Несмотря на то, что произошло мировое снижение уровня потребления, гаванские сигары продолжают занимать передовые позиции на мировом рынке", - сказал Басульто.