В Украине сокращается производство молока

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что производство молока и молочной продукции в Украине по итогам текущего года составит около 10,1 млн тонн, что на 2,9% меньше по сравнению с результатом 2016 года, сообщила заместитель главы ведомства по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева в ходе Всеукраинской конференции «Молочный бизнес – 2017».

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«По нашей статистике, производство молока в Украине сокращается. Оно будет сокращаться и в этом, и в следующем году по сравнению с предыдущим годом», - сказала она, представляя прогнозы министерства, согласно которым производство «молочки» в 2018 году может составить уже 9,9 млн тонн.

Она добавила, что доля молока экстра-класса в Украине растет. Так, в текущем году производство такого высококачественного продукта может составить 3,7 млн тонн, а в 2018 году – более 4 млн тонн.

Однако, как отметил глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, который также присутствовал на мероприятии, данные экспертных расчетов существенно отличаются от официальной государственной статистики.

«Статистические и реальные данные производства молока – две разные вещи, потому что в основном Госстат осуществляет манипуляции за счет производства молока в хозяйствах населения… Последние 3 года наблюдается снижение производства молока. В этом году также снижение не останавливается, и тех почти 10,68-11 млн тонн, которые декларируются, в принципе в Украине нет», - сказал эксперт.

По его данным, в настоящее время около 500-600 тыс. голов дойных коров содержится в хозяйствах населения, которые производят порядка 7-7,5 млн тонн молока. Тем временем, крупные предприятия производят всего 2,7-2,8 млн тонн молока. Однако эксперт прогнозирует, что в будущем доля молока, произведенного на предприятиях, будет увеличиваться.

«За последние 5 лет наблюдается позитивная тенденция увеличения производства молока в индустриальных секторах, за счет чего уже третий год на переработку поступает больше удельного веса молока индустриального, чем молока от населения», - добавил Чагаровский.

По его словам, для возрождения молочной отрасли в Украине необходимо провести адаптацию действующих стандартов и нормативно-технической документации согласно директив ЕС, разработать действующие программы поддержки развития молочной отрасли и экспорта молочной продукции, развивать кооперацию между производителями и переработчиками и т.д.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в 2016 году производство молока в Украине снизилось на 4,1%, до 926 тыс. тонн, сливочного масла – на 0,7%, до 101 тыс. тонн, спредов и жировых смесей – на 31%, до 36,2 тыс. тонн, жирных сыров – на 8%, до 113 тыс. тонн, йогуртов – на 1,4%, до 420 тыс. тонн, молокосодержащих продуктов – на 9,2%, до 141 тыс. тонн, а свежего неферментированного сыра – выросло на 3,6%, до 69,6 тыс. тонн.

При этом, согласно информации официальной статистики, поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 января 2017 года составило 3,68 млн голов, что на 2% меньше, чем годом ранее. В частности, поголовье коров сократилось на 2,7% - до 2,1 млн голов.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в настоящее время почти 66% поголовья крупного рогатого скота содержится в хозяйствах населения, и только 34% приходится на сельскохозяйственные предприятия.