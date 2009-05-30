Урожай зерна в России составит 90 млн. тонн

Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник подтвердила прогноз урожая зерна на 2009-2010 сельхозгод на уровне 90 миллионов тонн, передает корреспондент РИА Новости..

"Наш прогнозный план - до 90 миллионов тонн. Больше мы не произносим, но посмотрим по ситуации", - заявила Скрынник в субботу на встрече с журналистами федеральных и региональных СМИ.

Глава Минсельхоза также сообщила, что в настоящее время готовится концепция объединенной зерновой компании. По ее словам, государственная компания ОЗК будет заниматься вопросами регулирования зернового рынка на территории РФ с возможностью экспорта российского зерна.

"Растениеводством мы будем заниматься наиболее тщательно: анализировать ситуацию касательно потребностей наших потенциальных экспортеров по качеству зерна", - отметила Скрынник.

Ранее министерство называло прогноз урожая зерна 85-90 млн. тонн. По ее словам, Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна на 2008-2009 сельскохозяйственный год в объеме 20 млн. тонн, кроме того, около 1 млн. тонн может составить экспорт кукурузы.

Урожай в России в 2008 г. составил более 108 млн. тонн в чистом весе, что явилось рекордным показателем за последние 15 лет. Российский зерновой союз ожидает урожай зерна в России в 2009 г. в объеме около 100 млн. тонн, экспорт в 2008-2009 сельхозгоду - 20-21 млн. тонн.