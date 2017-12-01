Производство сельхозпродукции в Украине подорожало на 22% по сравнению с прошлым годом

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2017 года выросли на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 23,4%, а животного – на 18,6%.

В октябре по сравнению с сентябрем затраты на агропроизводство увеличились на 2,1%. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в октябре выросли на 2,5%, а животноводческой – на 1,1%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за десять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,8%. В октябре по сравнению с сентябрем эти затраты выросли на 2%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 выросли на 13,5%.