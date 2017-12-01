Украина увеличила экспорт масличных культур в 1,6 раза

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) экспортировали 2,8 млн тонн масличных культур, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 2,8 млн тонн масличных культур, что на 1 млн больше, чем в прошлом году (в 2016 году экспорт масличных по состоянию на 30 ноября составил почти 1,8 млн тонн)», - говорится в сообщении.

Так, согласно сообщению, аграрии экспортировали более 1,8 млн тонн рапса, что в 2,2 раза превышает прошлогодний показатель. В то же время экспорт сои за отчетный период составил 0,93 млн тонн против 1 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Пресс-служба добавила, что в целом отечественные аграрии с начала 2017-2018 МГ экспортировали более 17,8 млн тонн зерновых, что на 5,5% уступает результату за аналогичный период прошлого года. В частности, Украина поставила на внешние рынки 10 млн тонн пшеницы (более 5,6 млн тонн продовольственной и 4,5 млн тонн фуражной), 3,6 млн тонн ячменя, 3,5 млн тонн кукурузы.

Ранее пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия сообщала, что украинские аграрии с начала 2017-2018 МГ по состоянию на 29 ноября экспортировали 16,8 млн тонн зерновых. Как пояснили в ведомстве, данные Минагропрода и Госпродпотребслужбы отличаются, поскольку Минагропрод отчитывается об объемах зерна, которое уже пересекло государственную границу, а Госпродпотребслужба предоставляет информацию и о грузе, который был подготовлен к экспорту, но еще не покинул пределы нашей страны.

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 млрд долл.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.