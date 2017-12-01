Президент дал год на заполнение электронного кадастра для запуска земельной реформы

Президент Украины Петр Порошенко поручил в течение года завершить создание электронного земельного кадастра и заполнить его на 100% для дальнейшего проведения земельной реформы.

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Об этом он заявил в ходе встречи с представителями бизнес-ассоциаций.

«Я - за рынок земли, уверен, в этом зале мое мнение разделяют все», - сказал он.

По словам президента, заполнение электронного земельного кадастра необходимо увеличить с нынешних 60% до 100%.

«За 25 лет смогли сделать только больше половины, я сейчас говорю, что за год мы это закончим, потому что ни о каком запуске рынка земли без этого говорить нельзя», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.