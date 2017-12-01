Чума свиней: Беларусь ограничила ввоз свинины сразу из четырех областей Украины

Республика Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Харьковской, Сумской, Донецкой и Тернопольской областей в связи со вспышками на этих территориях острого вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

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Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, от 28 и 29 ноября.

Согласно сообщению, запрет распространяется на импорт живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных. Также ведомство ввело ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок, содержащих в своем составе свиноводческое сырье из Харьковской, Сумской, Донецкой и Тернопольской областей, а также оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.

По данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 137 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 1 декабря 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 285 вспышек АЧС в 24 областях.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 миллиона гривень с 113,7 миллиона гривень в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.