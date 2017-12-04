Порошенко рассказал, куда должен идти налог с доходов украинцев от аренды паев

Налог с доходов физлиц от аренды земельных участков и паев должен платиться в местный бюджет по месту нахождения участка земли.

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Об этом в ходе выступления на форуме объединенных общин сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Налог с доходов физлиц от аренды земельных участков и паев станет частью доходной базы местных бюджетов. Для этого он будет уплачиваться не по месту регистрации налогового агента или налогового адреса арендатора, а исключительно по месту расположения земельного участка», - сказал президент.

По словам Порошено, в "серой" скрытой аренде находится около 12 млн га земли, около 30% всех земельных ресурсов Украины.

"Это означает, что мимо бюджета государственного и местного проходят немалые средства", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко поручил в течение года завершить создание электронного земельного кадастра и заполнить его на 100% для дальнейшего проведения земельной реформы.

В настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.