Куриные яйца к Новому году могут подорожать до 26 гривень за десяток

Цены на куриные яйца на украинском рынке до конца текущего года могут вырасти на 10-15% и составить около 26 грн за десяток, прогнозируют ученые Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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Как сообщила пресс-служба института, скачок цен на этот продукт объясняется тем, что стоимость зерна, которое является основой рациона птицы, напрямую зависит от курса доллара. Кроме того, отечественные производители яиц в первую очередь реализуют свою продукцию на внешних рынках, где украинские куриные яйца пользуются большим спросом, и только избыток продукции реализуют на внутреннем рынке.

"Если спрос увеличивается и на внутреннем, и на внешнем рынках, цена идет вверх", - пояснила пресс-служба.

Согласно сообщению, самую низкую цену на яйца эксперты фиксируют весной и летом, когда на рынок поступают яйца, произведенные в хозяйствах населения. В то же время, цены достигают наивысшего пика в осенне-зимний период, когда снижается производство в хозяйствах населения, а промышленные птицефабрики, реализуя свою продукцию по завышенным ценам, покрывают убытки предыдущих месяцев.

Согласно сообщению, в этом году оптово-отпускная цена на куриные яйца была самой низкой в июле - 10,35 гривни за десяток. В последующие месяцы она начала увеличиваться и составила в августе 11,57 гривни за десяток, сентябре - 15,04 гривни за десяток, октябре - 19,73 гривни за десяток. В целом, с июля оптово-отпускная цена на куриные яйца выросла более чем в 1,9 раз.

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Розничная цена на куриные яйца первой категории в октябре составила 22,91 гривни за десяток, что в 1,7 раз больше, чем было в июле. Розничная цена на куриные яйца второй категории за отчетный период выросла в 1,9 раз - до 19,99 гривни за десяток.

Пресс-служба добавила, что цены на яйца существенно отличаются в разных регионах Украины. Это свидетельствует о низкой территориальной мобильности яиц и различиях в доходах населения в разных областях.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Института аграрной экономики, Украина по итогам текущего года может увеличить поставки куриных яиц на зарубежные рынки в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. За десять месяцев текущего года Украина экспортировала 71,5 тысячи тонн яиц против 50,7 тысячи тонн в прошлом году. Больше всего украинских свежих яиц в скорлупе за отчетный период закупили страны Азии и Африки.