"Ощадбанк" компенсировал аграриям 32 миллиона за приобретенную сельхозтехнику

"Ощадбанк" в текущем году выплатил аграриям 31,6 миллиона гривень по программе компенсации 20% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, на финансирование которой в бюджете предусмотрено 550 миллионов гривень.

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Согласно сообщению на сайте банка, компенсацию получили 258 клиентов "Ощадбанка".

"Все больше клиентов "Ощадбанка" присоединяется к правительственной программе поддержки АПК... В целом, в 2017 году 258 клиентов "Ощадбанка" получили 31,6 миллиона гривень государственной компенсации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре-октябре 214 клиентов банка получили 24,5 миллиона гривень компенсации.

В целом, по данным банка, с момента запуска правительственной программы компенсации, отечественные сельхозпроизводители приобрели 334 единицы украинской сельскохозяйственной техники на общую сумму 122,4 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный "Ощадбанк" стал уполномоченным банком правительственной программы поддержки аграриев по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства с компенсацией 20% ее стоимости из госбюджета.

В рамках государственной программы на 2017 год для аграриев предусмотрено 550 миллионов гривень. На 2018 год сумму планируется увеличить до 900 миллионов гривень, а в 2019-2021 годах - до 1,5 миллиарда гривень.