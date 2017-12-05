Проект госбюджета не предусматривает прямых дотаций аграриям

Представленный ко второму чтению в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает выделение средств на выплату прямых дотаций аграриям, призванных компенсировать их убытки от отмены спецрежима налогообложения НДС.

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Об этом говорится в тексте доработанного и утвержденного Кабинетом министров законопроекта о госбюджете на следующий год, опубликованном на сайте украинского парламента.

Ранее правительство предлагало выделить на реализацию этой программы 2 миллиарда гривень вместо 4 миллиардов гривень, заложенных в государственном бюджете на 2017 год.

В законопроекте отмечается, что Кабмин предлагает ко второму чтению увеличить объем государственной поддержки отрасли животноводства до 4 миллиардов гривень с 2,3 миллиарда гривень. Также правительство предлагает направить 300 миллионов гривень на реализацию программы поддержки развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников, ягодников и контроль за ними. В первом варианте законопроекта о госбюджете-2018 финансирование данной программы не предусматривалось.

В то же время, расходы на реализацию программы по удешевлению кредитов остались на прежнем уровне – 66 миллионов гривень. Неизменными остались также предложения относительно финансирования программы по развитию фермерства – 1 миллиард гривень, и частичной компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства – 945 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело всего 5,4 миллиарда гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы.