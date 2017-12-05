В Украине уже произвели более 1,7 миллиона тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, переработали 12,11 млн тонн сахарной свеклы и произвели 1,73 млн тонн сахара, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

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Согласно сообщению, по состоянию на 4 декабря 23 сахарных завода завершили сезон сахароварения. Всего в текущем сезоне 46 предприятий перерабатывали сахарную свеклу.

По оценкам ассоциации, сезон сахароварения в Украине завершится до нового года.

Пресс-служба добавила, что украинские аграрии уже завершили уборку сахарной свеклы, осталось переработать еще 0,5 млн тонн сладкого корнеплода.

По оценкам ассоциации, в текущем сезоне производство сахара останется на уровне прошлого года - в пределах 1,9-2 млн тонн, из которых около 500 тыс. тонн будет отправлено на экспорт.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские аграрии в ходе весенней посевной кампании 2017 года посеяли сахарную свеклу на 313 тыс. га.

По информации ассоциации «Укрцукор», украинские сахарные заводы за прошлый сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 млн тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.