Томенко: необходимо повысить акциз на пиво

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО настаивает на необходимости поднятия ставки акцизного сбора на пиво.

Об этом УНИАН сообщила его пресс-служба.

Комментируя планы работы парламента на текущую пленарную неделю, Н.ТОМЕНКО сказал, что кроме целого ряда важных антикризисных законопроектов, в ближайшее время в парламенте состоится «тестовое голосование», во время которого народным депутатам нужно будет определиться: поддерживают они здравоохранение и культуру или «пиво и вино».

Он объяснил, что речь идет о предложениях правительства внести изменения в проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Данным законопроектом предлагается единый подход к налогообложению алкогольных напитков с добавлением спирта, в частности, повышение ставки акцизного сбора на определенную категорию вин и пива.

«Так произошло, что акцизы на пиво в течение последних лет фактически не пересматривались, а учитывая серьезную поддержку пивного бизнеса в парламенте, пиво до сих пор выведено из категории алкогольных напитков. Осуществляется серьезная информационная кампания, где, кроме традиционной рекламы, выбрасываются безумные средства еще и на рассказы о том, что Украина – это уникальная страна, в которой не существует пивного алкоголизма», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер убежден, что парламент должен поднять ставки акцизного сбора, особенно учитывая то, что это даст возможность решить целый ряд неотложных проблем. В частности, дополнительные доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора планируется направить на расходы, связанные с увеличением контингента больных сахарным диабетом, предусмотрев дополнительную дотацию местным бюджетам на обеспечение лечения таких больных; на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению города Львова. Также планируется выделить 22,5 млн. грн. на завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в городе Каневе «Дом-музей Т.Г.Шевченко».