В Минагропроде назвали цену гектара земли в Украине после отмены моратория

Цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине в случае отмены моратория на ее продажу может составить 50-60 тысяч гривень.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в эфире телеканала ICTV, передает «Экономическая правда».

"Теневой рынок земли будет существовать, пока будет действовать мораторий на ее продажу. Если бы рынок запустился, цена одного га колебалась бы от 50 до 60 тыс. грн", - сообщил Мартынюк.

По его словам, мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до тех пор, пока не будет проголосован закон об обороте земель сельхозназначения.

"Та эпопея, которую мы видим сегодня с продлением моратория, - это ничто иное, как голый пиар для того, чтобы понравиться людям и сказать, что их защитили", - добавил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он уточнил, что выступает против продажи земли агрохолдингам и иностранцам.

"Возможно допустить оборот земли между фермерами-украинцами - физическими лицами в тех объемах, которые необходимы для создания сельскохозяйственного предприятия", - указал премьер.

Мартынюк добавил, что в земельный кадастр внесены 70% всех участков, Госгеокадастр полностью обеспечивает процесс передачи участков в аренду.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент Украины Петр Порошенко поручил в течение года завершить создание электронного земельного кадастра и заполнить его на 100% для дальнейшего проведения земельной реформы.

В настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.