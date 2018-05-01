Как бандиты, депутаты и прокуроры у фермеров землю отнимают

В Украине развернулась настоящая война за один из самых ценных госактивов – землю. Накануне отмены моратория на продажу земли сельхозназначения - эта борьба еще больше усилилась. К примеру, только за 10 месяцев около 800 предприятий аграрного сектора, по данным экспертов, познали на себе все прелести «недружественного поглощения».

Пока в списке пострадавших нет крупнейших в стране агрохолдингов, что вполне объяснимо – они могут постоять за себя. У них достаточно финансового ресурса, их представители представлены в Верховной Раде и местных советах и есть «крыша» практически во всех правоохранительных органах.

Беззащитными перед бандитами остаются лишь фермерские хозяйства, арендующие сравнительно небольшие объемы земли – от 50 до 3 тысяч гектаров. Такую «горькую правду» в сентябре даже признал вице-премьер-министр — министр экономического развития Кубив

Власть публично не раз заявляет о необходимости побороть рейдерство. В прошлом году был принят даже специальный антирейдерский закон. Однако количество «отжиманий земли и активов» у фермеров не только не уменьшилось, но даже значительно увеличилось. В нынешнем году власть вынуждена была по всей стране развернуть антирейдерские штабы. Хотя и это не сильно помогло.

Увидев беспомощность силовых структур, а иногда и их участие в рейдерских атаках вместе с бандитами и чиновниками, в некоторых областях фермеры стали самостоятельно создавать отряды самообороны, готовые оказать помощь друг другу в считанные минуты.

«А что делать, если 100 вооруженных людей с техникой врываются на территорию сельхозпредприятия, обезоруживают охрану, разбивают камеры видеонаблюдения и вывозят урожай на миллионы гривен. Пока полиция приедет – их и след простынет. Потом ищи ветра в поле», - не так давно заявил УНИАНу Юрий Крутько, фермер и один из инициаторов создания самого известного в Украине отряда самообороны «Кировоградские ковбои».

Действительно, захват собранного урожая, отнимание денег и активов – одна из наиболее бандитских и распространённых форм рейдерства. Но есть и более изысканные методы - переоформление договоров аренды на уже арендуемые земельные участки, изменение прав корпоративной собственности на само предприятие, смена менеджмента и т.д.

Впрочем, не исключено и мутация всех методов – и изысканных, и откровенно бандитских, с применением физического насилия.

Собственно, как это и произошло в случае с находящимся в Броварском районе Киевской области аграрным предприятием «Светильнянское». Буквально за считанные месяцы бандитам удалось полностью «отжать» предприятие у известных на Киевщине фермеров – Светланы и Павла Петровых.

Разумеется, это произошло не только с молчаливого согласия представителей силовых структур, но и прямого их участия. В схеме с самого начала был задействован сотрудник СБУ, следователь Нацполиции, прокурор и судья. Пока они мучили людей допросами и обысками по ложному уголовному делу, а судья принимала незаконное решение по отстранению директора от своих обязанностей, бандитам вместе с некоторыми депутатами местных советов удалось сфальсифицировать протокол собрания и с помощью скандально известно регистратора и внести ложные сведения в реестр. Схема была разыграна как по нотам.

История Петровых: с чего все начиналось?

Фермерством семья Петровых – Павел и Светлана – занимаются не один десяток лет. Арендуют свыше 2 тысяч гектаров земли в Броварском районе Киевской области. Созданное ими совместно с друзьями Александром Присяжнюком и Виктором Волохом сельхозпредприятие «Волошкове поле» было одним из наилучших не только в районе, но и в области.

Правда, такой успех чуть не сыграл с предприятием злую шутку. Им заинтересовались некоторые боссы от Партии регионов и прокуроры Пшонки. Они нашли слабое звено - партнера Виктора Волоха - и через него в конце 2013 года пытались отнять предприятие. И 100% отняли бы, если б не Революция Достоинства.

Воодушевленные победой, Петров и Присяжнюк в июле 2014 года решили расширить бизнес и создали новое предприятие «Светильнянское». Но уже без скомпрометировавшего себя партнера Волоха. Учредителями нового предприятия с равной долей выступили Светлана Петрова и сын Александра Присяжнюка – Алексей.

Как известно, 2014 год был отнюдь нелегким для любого бизнеса, для более для фермерских хозяйств, которые как никто ощущали негативное влияние стремительной девальвации гривни и роста цен на нефтепродукты и посевного материала. Из-за этого «Светильнянскому» не хватало оборотных средств. И накануне уборочной, в июле 2015 года, Александр Присяжнюк предоставляет «Светильнянскому» на полгода беспроцентную финансовую помощь в размере 1,2 млн грн. Однако получить ее обратно Александру Присяжнюку уже не суждено – в сентябре 2015 года он неожиданно умирает.

После смерти отца сын время от времени начал вести разговоры с семьей Петровых о выходе из бизнеса, намекая, что заниматься сельским хозяйством ему не интересно. Но и сколько нужно потребовать с Петровых за свой пакет в «Светильняском» - он тоже не знал.

В подвешенном состоянии ситуация оставалась полтора года, вплоть до лета 2017 года.

Однако все изменилось после 21 июля. Именно этот день, ближе к вечеру, домой к директору «Светильнянского» Дмитренко неожиданно нагрянул сотрудник СБУ Дмитрий Подласый и без каких-либо правовых оснований начал задавать вопросы о финансового-хозяйственной деятельности «Светильнянского». Сотрудника СБУ, как потом выяснил Петров, интересовало прежде всего, сколько земли арендует предприятие, сколько техники имеет и какую прибыль получает. Но получив от ворот поворот, сотрудник спецслужбы убрался восвояси. Хотя и пригрозил, мол, то ли еще будет.

А еще через месяц после странного визита славного «рыцаря плаща и кинжала» дал о себе знать и компаньон Петровых - Алексей Присяжнюк. «После длительной паузы в общении, он нам позвонил 17 августа и сразу сообщил, что свой пакет он продал некоему лицу, продиктовал его номер телефона и посоветовал все дала решать с ним. А еще через пару дней мы получаем от него письмо с предложением выкупить его долю за 500 тысяч долларов», - рассказал Павел Петров.

«И это при том, что его доля в «Светильнянском составляет 1,35 миллиона гривень. Понятно, что для нас это непомерная сумма», - добавила Светлана Петрова.

Однако куда больше семья Петровых запомнила иную дату – состоявшееся 23 августа первое знакомство с криминалитетом. «Приехало пять человек спортивного телосложения. Зашли в офис, поинтересовались, кто Павел Евгеньевич, мол, хотим, предложить посевной материал. Однако быстро от слов перешли к делу – стали избивать», - говорит Петров.

«Избиение, которое демонстративно произошло в офисе, имело ужасное влияние на меня как на сооснователя и жену. Это происходило по-звериному. Пятеро молодых тренированных людей с кастетами повалили мужа на землю и начали наносить ему удары. Пятьдесят ударов. У него сломаны ребра, есть трещина в челюсти, повреждены жизненно-важные органы. Зачем они это делали – с одной целью: психологически нас сломать и заставить выплатить 500 тысяч долларов», - дополняет мужа Светлана Петрова, уточняя, что налетчики тогда забрали личные вещи мужа, финансово-хозяйственную документацию, а также печати предприятий «Светильнянское» и «Волошкове поле».

Разумеется, после такого знакомства с «продавцами семян» Петровы тут же подают заявление в полицию с просьбой разыскать и наказать бандитов. Но какое же было удивление пострадавших, когда вместо вопросов о приметах нападавших, номерах их машин, следователь Броварского отделения полиции Липская больше всего интересуется финансовым состоянием «Светильняского», количество обрабатываемой земли и наличием сельхозтехники. «И тут следователь, чтобы полностью не выглядеть неадекватным, нам признается. Оказывается, еще в начале августа она по заявлению Алексея Присяжнюка возбудила уголовное производство по факту присвоения должностными лицами «Светильнянского» денег в особо крупных размерах», - говорит Петров. И добавляет: «С этой минуты, колесо событий завертелось с еще большей скоростью, а давление многократно усилилось».

«Кстати, только недавно мы узнали, что буквально с июля почти все руководство «Светильняского» и я были «под колпаком» - все наши телефоны прослушивались», - в свою очередь отмечает и адвокат Александр Тумаркин.

Заангажированное следствие и слепая фемида

Давление на семью Петровых и работников «Светильнянского» действительно усилилось. Причем сразу по нескольким направлениям. В первую очередь активизировался сотрудник СБУ Подласый. Сначала он лично разносит повестки на допрос, а потом по нескольку раз допрашивает директора предприятия Дмитренко, его заместителей, а также учредителя Светлану Петрову.

Не отстает от коллеги по количеству допросов сотрудников «Светильнянского» и следователь Нацполиции Липская, действовавшая в связке с прокурором Броварской межрайонной прокуратуры Романюком.

Все документальные доказательства отсутствия факта (состава) преступления следователями просто игнорировались. В том числе и банковские документы, подтверждавшие наличие указанных средств не счетах предприятия и прочие документальное подтверждение задолженности перед Александром Присяжнюком.

«Любые мои требования, закрыть досудебное расследование за отсутствием состава преступления, они даже слушать не хотели. Я много раз, ссылаясь на статьи законов, говорил, что предприятие вправе распоряжаться своими активами и деньгами по своему усмотрению, в том числе и предоставленными в качестве финансовой помощи 1,2 миллиона гривень. Хотя эти деньги никто, в том числе и директор Дмитренко, не воровал и по-своему усмотрению не использовал. Предприятие в любой момент готово выплатить Присяжнюк-младшему 1,2 миллиона гривен, как только он получит право на наследство», - отметил адвокат.

Однако следователь Липская не только не закрыла уголовное производство, но и в начале октября вручила директору «Светильнянского» подозрение в присвоении 1,2 млн грн, основываясь исключительно на противоречивых показаниях Присяжнюка–младшего.

Вскоре прокурор делает следующий шаг – вносит на рассмотрение Броварского районного суда два ходатайства: об взятии под стражу директора «Светильнянское» и его отстранение его от должности. И судья Тамара Михиенкова достаточно быстро находит время для их рассмотрения. Правда, первое ходатайство она отклонила, а вот второе -полностью удовлетворила. Согласно вынесенному в конце октября судом вердикту, Дмитренко отстранен от должности директора на месяц.

«Почему судья решила, что Дмитренко присвоил деньги – это большая загадка. Никаких подтверждений или доказательств незаконных его действий нет и быть не может. Только одни догадки или предположения Алексея Присяжнюка», - говорит адвокат. Кроме того, в ходе допроса в суде Алексей Присяжнюк заявил, что не знает, украли деньги или нет. Просто он узнал, что его отец выделил предприятию финансовую помощь, но назад ее не получил. Как не получили ее и иные наследники, между которыми идет судебное разбирательство о наследстве.

Наряду с постоянными допросами, судебными разбирательствами время от времени дают о себе знать и криминальные элементы. К примеру, еще 5 сентября на территорию аграрного предприятия въехала целая кавалькада «мерсов» и «лексусов». «Из машин вылезло человек 20 с оружием. Потом подходит один и сквозь зубы говорит – мужик, ты попал. Ты нам должен. Честно говоря, никогда не думал, что эту известную киношную фразу рэкетиров в жизни услышу», - вспоминает Петров.

По его словам, угрожать боевики не перестали ему даже в присутствии появившегося сотрудника СБУ Подласового. Хотя, чего его бояться – если этот сотрудник, как утверждает Петров, со всеми прибывшими «боевиками» поздоровался, а перед их главарем, неким Станисловом Гуцолом, отчитался о финансовом состоянии предприятия.

Кстати говоря, «титушки» достаточно часто появлялись на территории «Светильнянского» и блокировали его деятельность, неоднократно угрожали физической расправой Петрову и сотрудникам ООО «Светильнянское», в том числе и в присутствии представителей ДСО. Тогда селянам приходилось вызывать полицию. Те приезжали, документировали происходящее и уезжали. Попытки задержать даже почему-то не предпринимали.

Фальшивый протокол и ошибка регистратора

Удавшаяся операция по отстранению директора Дмитренко приблизила рейдеров к заветной цели. Теперь им оставалось сфальсифицировать протокол о проведении собрания акционеров «Светильнянского» и найти нужного регистратора, которые внесет фальсифицированные данные в реестр.

Такая возможность у злоумышленников появилась, когда Светлана Петрова предложила соучредителю Алексею Присяжнюку 8 ноября, в 10 часов, провести собрание акционеров в киевском офисе адвокатский компании «Радник». Когда в назначенное время собрались представители учредителей и была проведена регистрация участников собрания, сторона Присяжнюка спровоцировала драку. В помещение с улицы вломились дополнительно свыше 20 человек спортивной наружности во главе с известным спортсменом Кириллом Гаврильченко (который по доверенности выступал представителем Присяжнюка и ранее неоднократно участвовал в запугивании сотрудников «Светильнянского»). Вместе они полностью разгромили офис, избили присутствовавших представителей компании «Светильнянское» и украли подготовленный бланк с зарегистрированными участниками собрания.

"В тот же день, в регистрационные данные ООО "Светильнянское" были внесены изменения. Без согласия второго собственника Светланы Петровой и ее представителей, без реального проведенных сборов акционеров был сменен директор. Поэтому можно констатировать, что рейдерский захват дошел до логического конца. Директором стал не известный нам человек по неизвестно кем принятому решению», - констатировал адвокат Тумаркин.

Как оказалось, незаконные изменения внес регистратор Александр Шейк-Сейкин, который, по словам Тумаркина, принял документы от неуполномоченного лица и не удостоверился в подлинности подписей все учредителей предприятия, помимо того совершив еще ряд нарушений. Кстати, действия регистратора - вряд ли ошибка. Шейк-Сейкин уже не раз обвиняли в содействии рейдерам и внесении ложных данных в реестр.

Петровы и их адвокат уже поставили в известность Министерство юстиции о незаконных действиях регистратора и призвали отменить незаконную регистрацию смены руководителя компании. «Мы надеемся, что комиссия Минюста, которая принимает решения относительно отмены незаконных действий регистратора, в положенный 30-дневный срок рассмотрит наш вопрос. Уже половина срока прошла… Минюст просто обязан принять правильное решение, учитывая, что непосредственно их сотрудник совершил преступление», - говорит Павел Петров.

Интересно, что Петров во время заседания Антирейдерского штаба в Киевской области увидел заместителя министра юстиции по вопросам регистрации Елену Сукманову и рассказал о своей беде. «Она обещала помочь и исправить ситуацию. Но, к сожалению, до сих пор нет никакого ответа ни от госпожи Сукмановой, ни от ее помощников», - отметил Петров.

Кстати, как Минюст собирается реагировать на ситуацию с захватом «Светильнянского», будет ли давать оценку действиям скандального регистратора и когда можно ожидать отмены внесения ложных данных в реестр по сфальсифицированному протоколу – запрос с такими вопросами УНИАН уже отправил заместителю министра юстиции по вопросам регистрации Елене Сукмановой. Редакция агентства очень надеется получить ответы замминистра в самые сжатые сроки.

Кто стоит за рейдерами

Во время пресс-конференции в УНИАН журналисты задали вопрос Петрову и его адвокату – кто же, по их мнению, стоит за столь циничной рейдерской атакой на предприятие? Ведь вряд ли столь сложную комбинацию мог придумать сын умершего Присяжнюка. Да и сотрудник СБУ, и следователь Нацполиции, прокурор и тем более судья вряд ли действовали на свой страх и риск, не получая добро своего руководства? А может они даже слепо выполняли преступные приказы вышестоящего начальства.

«Думаю, что задействовал кто-то на уровне Киевской областной прокуратуры. Но не выше», - предположил Тумаркин. В качестве аргумента адвокат сообщил, что не так давно Генеральная инспекция Генпрокуратуры проводит досудебное расследование сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, по факту организации и финансирования незаконного привлечения заведомо невиновного лица – директора ООО «Светильнянское» - к уголовной ответственности, по факту препятствования заниматься хозяйственной деятельностью и попытке путем угроз и насилия склонить к заключению сделки по продаже доли в капитале вышеупомянутого общества, а также подделка протокола общего собрания участников ООО «Светильнянское» и незаконное его использование путем предоставления государственному регистратору.

При этом в Генпрокуратуре заверили: обязательно будет дана правовая оценка действия местной прокуратуры, следователей Нацполиции и депутатов районного и областного уровня.

Кстати, Павел Петров в ходе пресс-конференции сообщил еще одну интересную деталь: в ходе с переговоров на стороне бандитов участвовал и депутат областного совета Николаевской области от партии «Батькивщина» Андрей Власенко.

«Когда он со мной общался, то стал объяснить откуда взялась сумма в 500 долларов. Мол, 100 тысяч долларов должны получить люди, которые 3 месяца нами занимаются и которые это все организовали. Вторые 100 тыс. должны получить бандиты и прокуроры. Заметив мое удивление, он добавил - они между собой разберутся», - сказал Петров.

«Появление Андрея Власенко – не случайно. Он депутат местного совета из Николаевщины. Он известен своими аппетитами относительно земель сельхозназначения и известен своей причастностью к подобным рейдерским захватам в Киевской области», - в свою очередь подтвердил депутат Верховной Рады 7-го созыва Игорь Мирошниченко.

И пока Петровы пытаются отвоевать у рейдеров «Светильнянское» – время идет им не на пользу. Предприятие – парализовано и не осуществляет никакой деятельности. Новоявленный директор на работе не появляется.

«Если в ближайшее время не будет восстановлена справедливость, предприятие станет банкротом. Пострадают люди. Тысячи собственников паев не получат ни копейки», - резюмировал Петров.

Если в кратчайшие сроки ситуация не разрешится, а рейдеров не привлекут к ответственности – людям ничего не останется как выйти на акции протеста. Терпеть они больше не намерены.

Кстати, государство тоже должно быть заинтересовано в этом. Власть должна продемонстрировать политическую волю покончить с рейдерством и доказать это реальными результатами. Иначе страну накроет новая волна протестов, по сравнению с которыми события во Врадиевке могут оказаться детской шалостью.

Игорь Николаенко