В Украине пересыхают молочные реки?

О падении поголовья молочного стада в Украине говорят давно и много, но в этом больше констатации факта, чем призыва к действию. Информация о том, что коров в Украине уже меньше, чем было после Великой Отечественной войны, прошла фоном к политическим баталиям и цирковым выступлениям в парламенте. И все бы ничего, вот только сегодня на украинском рынке уже около половины сливочного масла – импорт. Если так пойдет и дальше, то украинские молококомбинаты превратятся в фабрики по фасовке заморской продукции…

Не молоком единым...

Украина за 16 лет независимости так и не смогла развить крупнотоварное, другими словами, промышленное производство молока. На сегодня основная масса молока – более 75% - производится в хозяйствах населения, то есть, выдаивается бабушками. По европейским стандартам, молоко, выдоенное ручным способом, не соответствует требованиям по качеству – в нем количество микроорганизмов превышает допустимые нормы. В Европе такое молоко запрещено применять в производстве пищевых продуктов. Но мы не в Европе, и другого молока у нас нет. Поэтому для переработки используем то, что имеем. Но и этого может скоро не быть. Украинское село медленно, но верно избавляется от молочного стада – поголовье коров сокращается на 6-9% ежемесячно. Складывается впечатление, что это проходит незаметно для правительства. Наверное, наши селяне так и не научились отстаивать свои права и требовать дотаций и иных преференций, как это умеют делать представители других отраслей, получившие многомиллионные средства из госбюджета. Отсутствие в парламенте эффективного аграрного лобби (не путать с партиями, номинально имеющими слова «село» и «аграрии» в своих названиях, а реально не предпринимающих для отстаивания их интересов ни малейших действий) оставило селян один на один с их проблемами, и решают они их, как могут…

По мнению специалистов, проблема украинской молочной отрасли, в основном, не в количестве сырья, а в его качестве и наличии рынков сбыта готовой продукции. И на мировых рынках, и на внутреннем спрос на молочную продукцию, особенно высшего ценового сегмента, падает. Как следствие, переработчики снижают закупочные цены на молоко - на 15-20 коп. в месяц. Сегодня селяне вынуждены сдавать свое молоко переработчикам в среднем по 1,5 грн. за литр и даже ниже. Переработчиков можно понять – падение покупательского спроса не позволяет им наращивать объемы и поднимать цены на продукцию. Однако не только селяне должны делиться своими прибылями, а и производители могут снизить маржу. Ведь в супермаркетах мы видим совсем другую цену на молочные продукты…

Получается нонсенс – в Украине молоко (у населения) стоит дешевле минеральной воды.

При таких закупочных ценах, которые летом традиционно еще снижаются (ведь с выпасом скота молока становится больше и переработчики могут диктовать условия), заниматься молочным животноводством селянину неинтересно и нерентабельно. Поэтому те селяне, которые и держат сегодня коров, делают это больше из привычки, чем для выгоды.

«Снижение закупочных цен на молоко программирует, как минимум, на 6-8 месяцев вперед негативную динамику поголовья», - отмечает руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

Сокращению поголовья способствует еще и дефицит на украинском рынке говядины. Большинство селян, взвесив все за и против, понимают, что скот, в том числе коров, можно просто сдать на мясо, получив единовременно прибыль.

Каждый сам за себя

Украина не может похвастаться ни современной молочной отраслью, ни мощными государственными программами, которые бы стимулировали ее развитие. Это все последствия аграрной политики государства.

Руководитель проектов Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский отмечает, что в Украине, равно как и в Европе, заостряются проблемы ценового характера на молочном рынке, вызванные падением спроса. Богатые европейские страны в кризисный период поддерживают собственных производителей, в том числе производителей молочной продукции, путем экспортных дотаций и интервенций. Одновременно предпринимаются цивилизованные меры относительно ограничения импорта молочной продукции.

К примеру, в России рассматривается возможность проведения государственных товарных интервенций и повышения импортных ставок на молочную продукцию.

Украина, в связи с членством в ВТО, отказалась от внедрения экспортных дотаций и повышение импортной пошлины для нее будет проблематичным. Уровень государственной поддержки, учитывая несостоятельность бюджета страны, значительно ограниченный.

«Отечественные производители сырого молока и молокоперерабатывающие предприятия остались один на один с проблемами мирового масштаба. Отечественный молочный рынок в полном объеме чувствует негативные последствия кризиса, причем как внешние, так и внутренние», - отмечает А.Ярославский.

Украинское правительство до сих пор не разработало эффективные механизмы стимулирования развития молочной отрасли. Вместо этого выдвигает какие-то инициативы, которые если и могут решить часть проблем, то хаотично и не системно. К примеру, днями премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что правительство закупит молоковозы, которые будут брать молоко у населения и доставлять его горожанам.

«Мы начинаем идти с конца. Страны ЕС начинали с другого – выделялись государственные ресурсы, а за счет господдержки и определенных регуляторных процедур проходило усовершенствование производства. Это влияет на экономику, потому что, если покупаешь современную технику и оборудование, то есть возможность производить более конкурентоспособную продукцию. Кроме того, это вопрос качества и безопасности. Ресурсы государства были направлены на обеспечение, даже в мелкотоварном секторе, производства конкурентоспособной продукции. А после этого или параллельно с этим возникает вопрос маркетинга. Мы занимаемся только маркетингом, а структурные дисбалансы сохраняются – остается вопрос качества продукции… Надо начинать с начала», - отмечает В.Лапа.

Молоко от бабушки – это не перспектива и не может быть стратегией. «Мы с такой продукцией не сможем выйти на рынки сбыта, в том числе ЕС», - добавил эксперт.

К тому же правительство планирует возобновить практику административного вмешательства в функционирование продовольственного рынка путем предоставления полномочий местным органам власти ограничения рентабельности и торговых надбавок, что негативно повлияет на эффективность работы предприятий аграрного сектора, в том числе молокоперерабатывающей промышленности, отмечает А.Ярославский.

От экспорта к импорту

Учитывая сложившуюся ситуацию на сырьевом рынке, Украина из экспортера молочной продукции потихоньку превращается в импортера. Так, в первом квартале текущего года импорт сливочного масла в Украину вырос в 103 раза - до 6,9 тыс. тонн. В результате, доля импорта в общем объеме предложения масла на внутреннем рынке увеличилась с 0,5% в 2008 году до 40% в текущем. «Если такая тенденция будет сохраняться, то Украину закидают импортным маслом и отечественным производителям, в лучшем случае, останется лишь паковать импортную продукцию», - считает А.Ярославский.

Основной поставщик масла в Украину – Беларусь. Там государственная программа работает - молока в стране много, предприятия модернизируются, выпуск молочных продуктов растет. Украинские компании уже начинают кооперироваться с белорусскими. Благо, между странами подписан договор о бездолларовой торговле, и колебания резервной валюты никак не отражаются на стоимости продукции. К примеру, государственное объединение "Гомельмясомолпром" и ОАО "Житомирский маслозавод" (компания "Рудь") уже создали совместное предприятие - ООО "Белорусско-украинская компания".

Где конец туннеля?

По мнению начальника аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Марии Колесник, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как будет развиваться сырьевой сектор. «Если у нас будет достаточное количество качественного сырья, переработчики будут перерабатывать украинское молоко», – считает эксперт. А для качественного молока необходимо строить крупнотоварные фермы. Для этого нужны инвестиции. Развитие молочных ферм может развиваться как отдельное направление, так и как часть молокоперерабатывающих компаний. «Молочная отрасль без какой-либо поддержки инвестиционной вряд ли сможет выжить», - отметила М.Колесник.

Однако на сегодня молочная отрасль не является наиболее привлекательной для инвесторов, поскольку срок окупаемости инвестиций выше, чем в других направлениях. Пока корова начнет давать молоко пройдет более 3 лет, в других отраслях оборот денег в несколько раз выше. «Если у курятины цикл производства 40 дней, а инвестиции окупаются за 1,5-3 года, то инвестиции в крупный рогатый скот или в молочное поголовье окупаются через 6-8 лет», - отмечает В.Лапа.

М.Колесник подчеркивает, что срок окупаемости молочной фермы сейчас зависит еще и от того, под какие условия будет взято финансирование. «Если это будет обычный кредит в банке под те проценты, под которые дают сегодня, о каком-то сроке окупаемости вообще трудно говорить», - отметила М.Колесник.

Но даже если у кого-то и есть желание развивать молочное направление, то финансовая ситуация, отсутствие свободных средств и поддержки государства делает это невозможным. «Сейчас компаниям нужно одно – выжить, то есть, протянуть до конца года, когда начнет оживать экономика, внутренний спрос и мировой спрос, появятся свободные финансовые ресурсы, банки начнут искать заемщиков… Но нужно пережить наиболее негативный период», - считает В.Лапа.

Между тем, у соседей есть положительные примеры развития отрасли. Так, в России действует национальная программа, предоставляется ряд субсидий по формированию крупных животноводческих комплексов, в Беларуси практически бесплатные кредиты на строительство животноводческих комплексов.

По словам В.Лапы, в Украине есть механизмы, предусмотренные действующим законодательством. «Если компенсируется хотя бы часть кредитной ставки, под которую привлекаются кредитные ресурсы для строительства животноводческих комплексов, я думаю, это был бы определенный компромисс между возможностями государства и потребностями бизнеса», - добавил он. Как говорится, было бы желание…

Предоставив возможность компаниям нормально развиваться, государство позволило бы всем заниматься своим делом: животноводам – выращивать скот, переработчикам – перерабатывать сырье, а бабушкам – нянчить внуков. А отсутствие какой-либо стратегии развития приводит только к хаосу, где каждый выживает, как умеет…

Елена Кучер (УНИАН)