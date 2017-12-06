АМКУ оштрафовал "Киевхлеб" за упаковку торта, похожую на рошеновский "Золотой ключик"
Антимонопольный комитет по инициативе "Рошен" оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тысяч гривень за имитацию упаковки торта "Золотой ключик".
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по инициативе корпорации "Рошен" оштрафовал на 219 тысяч гривень компанию "Киевхлеб" за использование в своей деятельности оформление упаковки торта, похожего на оформление кондитерского изделия корпорации. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
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"Оштрафовано ПАО "Киевхлеб" на 219 тысяч гривень за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде использования ПАО "Киевхлеб" в хозяйственной деятельности оформление упаковки кондитерского изделия - торта "Сказочный ключик", которое похоже на оформление упаковки кондитерского изделия - торта "Золотой ключик" производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен", - говорится в сообщении.
Комитет отметил, что "Рошен" ранее начал использовать это оформление в хозяйственной деятельности.
Справка УНИАН. Корпорация Roshen является одним из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.
Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акций Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевському (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).
Компанию "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав компании входит пять производственных цехов в столице, а также пять хлебозаводов в Киевской области - в городах Бровары, Макаров, Сквира, Белая Церковь и Фастов. Предприятия компании выпускают до 500 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий в сутки. Ассортимент продукции насчитывает около 500 наименований.