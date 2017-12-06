АМКУ оштрафовал "Киевхлеб" за упаковку торта, похожую на рошеновский "Золотой ключик"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по инициативе корпорации "Рошен" оштрафовал на 219 тысяч гривень компанию "Киевхлеб" за использование в своей деятельности оформление упаковки торта, похожего на оформление кондитерского изделия корпорации. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

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"Оштрафовано ПАО "Киевхлеб" на 219 тысяч гривень за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде использования ПАО "Киевхлеб" в хозяйственной деятельности оформление упаковки кондитерского изделия - торта "Сказочный ключик", которое похоже на оформление упаковки кондитерского изделия - торта "Золотой ключик" производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен", - говорится в сообщении.

Комитет отметил, что "Рошен" ранее начал использовать это оформление в хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen является одним из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акций Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевському (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).

Компанию "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав компании входит пять производственных цехов в столице, а также пять хлебозаводов в Киевской области - в городах Бровары, Макаров, Сквира, Белая Церковь и Фастов. Предприятия компании выпускают до 500 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий в сутки. Ассортимент продукции насчитывает около 500 наименований.