На Житомирщине завершается сбор зерновых: аграрии намолотили 1,8 миллионов тонн зерна - ОГА

Сбор зерновых на Житомирщине завершается: аграрии намолотили 1,8 млн. тонн зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, на данный момент сбор зерновых и зернобобовых культур на Житомирщине завершен на 95%, аграриям остается собрать кукурузу еще на 11% площадей.

По предварительным данным, по состоянию на 6 декабря во всех категориях хозяйств области зерновые обмолотили на 399,2 тыс. га (95% к прогнозу) и собрали 1,8 млн тонн зерна, что почти на 50 тыс. тонн больше, чем было в прошлом году.

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"Лучших показателей лесостепной зоны по сбору ранних зерновых культур достигли сельскохозяйственные предприятия Андрушевского района. Среди хозяйств переходной зоны следует отметить Новоград-Волынский район, а на Полесье лучших результатов по производству зерна добились хозяйства Черняховского района", - сказано в сообщении.

Также в этом году благодаря финансовой поддержке, предусмотренной в областном бюджете, агроформирования области значительно расширили посевные площади гречихи.

Так, под урожай 2017 года в сельхозпредприятиях области гречка была посеяна на площади в 16,5 тыс. га, что на 7,5 тыс. га (83%) больше, чем было в прошлом году, причем в этом году аграрии уже намолотили 21,3 тыс. тонн гречки.