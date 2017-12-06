Кабмин взялся защитить аграриев от рейдеров

Кабинет министров Украины принял постановление, ужесточающие механизм работы государственных регистраторов для устранения возможности их содействия аграрному рейдерству. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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"Этот подход, когда мы решением правительства можем устранить любое злоупотребление, является очень правильным... Проблема аграрного рейдерства находится в поле нашего внимания", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

В частности, постановление предусматривает невозможность зарегистрировать несуществующий земельный участок благодаря обязательной сверке с данными Госгеокадастра. При этом госрегистратор будет обязан уведомлять Госгеокадастр о своих действиях. Кроме того, госрегистратор будет обязан установить личность субъекта правовых действий и его правоспособность для устранения возможности совершения действий с имуществом по поддельным документам, в том числе - от имени собственника. Также постановление позволяет получать доступ к реестру недвижимого имущества через Mobile ID и получать актуальную информацию о правовых действиях со своей собственностью. При этом СМС-уведомления о правовых действиях с имуществом должны будут приходить даже в том случае, если оно арендовано.

Кроме того, Минюст запустил онлайн-услугу регистрации договора аренды государственного имущества в реестре имущественных прав самостоятельно без посещения госрегистратора. Для этого понадобится лишь отсканированный договор аренды и электронная цифровая подпись.

"Онлайн-регистрация договоров аренды позволит упростить бюрократию, а автоматическая сверка с Госгеокадастром - обезопаситься от манипуляций с землей и рейдерства", - отметила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины внедрило механизм автоматического обмена данными между Государственным реестром имущественных прав и Госгеокадастром, который сделает невозможным регистрацию двойных договоров аренды земли и будет способствовать борьбе с аграрным рейдерством.

Президент Украины Петр Порошенко поручил до конца 2019 года завершить создание земельного реестра, который на данный момент заполнен лишь наполовину.

9 августа Кабмин принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров.

Согласно опросу ассоциации "Всеукраинский аграрный совет" (ВАС), около 25% опрошенных производителей сельскохозяйственной продукции столкнулись со случаями аграрного рейдерства на своих предприятиях. По информации общественной организации "Аграрная самооборона Украины", количество нападений на фермеров с целью захвата их собственности постоянно возрастает, в то же время правоохранительные органы не реагируют на факты незаконных действий или затягивают рассмотрение дел.