Аграрии Житомирщины закончили сев озимых зерновых

Аграрии Житомирской области завершили сев озимых зерновых. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления агропромышленного развития.

Читайте такжеНа Житомирщине завершается сбор зерновых: аграрии намолотили 1,8 миллионов тонн зерна - ОГАТак, по состоянию на 6 декабря по оперативным данным, под урожай 2018 года озимые зерновые культуры аграрии посеяли на площади 155,3 тыс. га (102% к прогнозу), что на 13,5 тыс. га (9%) больше по сравнению с прошлым годом.

Больше всего озимых зерновых культур среди сельхозпредприятий области посеяли агроформирования Новоград-Волынского, Любарского, Чудновского и Овручского районов.

Новой озимой культурой в области стал озимый горох. "В хозяйстве ООО «Украинка Агро» Малинского района второй год подряд посеяли озимый горох сорта "ЧП Мороз" на площади 200 га, который хорошо переносит низкие температуры. Средняя урожайность гороха составила в нынешнем году 37 ц/га", - сказано в сообщении.

По состоянию на сегодня в области подавляющее большинство озимых зерновых культур находятся в хорошем состоянии – на площади 86,8 тыс. га, или 71%, в удовлетворительном состоянии – 34,7 тыс. га, или 28%, слабые и разреженные посевы составляют лишь 1,5 тыс. га, или 1%.