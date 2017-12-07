Закон о моратории на продажу земли будет принят сегодня - Парубий
10:31, 07 декабря 2017Агро
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Спикер сообщил, что закон о продлении моратория на продажу земли будет рассмотрен сегодня и будет сегодня принят.
Закон о моратории на продажу земли примут сегодня / фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что закон о моратории на продажу земли сегодня будет рассмотрен и принят.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в начале заседания парламента.
"Закон о продлении моратория на продажу земли будет рассмотрен сегодня и будет сегодня принят", - заявил спикер.
Перед этим ряд альтернативных законопроектов о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель планируется рассмотреть для включения в повестку дня.
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