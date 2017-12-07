Страсти тортовы: "Киевхлеб" ответил на обвинения в имитации упаковки Roshen

Компания "Киевхлеб" заявила, что в деле о наложении штрафа на предприятие за использование похожего на упаковку кондитерской корпорации Roshen оформления для торта "Сказочный ключик" достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что нарушения конкурентного законодательства отсутствуют.

Читайте также"Киевхлеб" собрался экспортировать торты в США и Канаду

Об этом говорится в официальном заявлении "Киевхлеба".

"Главным доказательством является использование на упаковке продукции большого изображения собственной торговой марки БКК, которая на протяжении многих лет хорошо узнаваемой покупателями. Это, в свою очередь, полностью опровергает выводы АМКУ о возможности смешивания продукции компании "Киевхлеб" с продукцией корпорации Рошен", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания указывает, что при вынесении решения АМКУ "взяло на себя не свойственные ему полномочия органа экспертизы по установлению факта сходства упаковок".

В связи с этим, "Киевхлеб" планирует обжаловать данное решение АМКУ и считает, что при его вынесении "не были полностью исследованы все материалы, предоставленные предприятием".

Напомним, что АМКУ оштрафовал компанию "Киевхлеб" на 219 тысяч гривень за использование оформления для торта Сказочный ключик, которое по мнению ведомства похоже на оформление упаковки торта "Золотой ключик" производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация Рошен".