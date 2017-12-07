Рада включила в повестку дня продление моратория на продажу земли

Верховная Рада Украины намерена в четверг рассмотреть вопрос о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, соответствующие законопроекты были включены в повестку дня.

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Так, парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании создания и деятельности мелких фермерских хозяйств, а также деконцентрации полномочий в земельной сфере.

Рассмотрение этого документа поддержали 270 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также парламент планирует рассмотреть пять альтернативных законопроектов о внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о запрете отчуждения сельскохозяйственных земель.

За включение этого документа в повестку дня проголосовали 260 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года. Инициаторами данного проекта закона выступили семь народных депутатов от партии "Воля народа", фракции "Блок Петра Порошенко", Радикальной партии Олега Ляшко и депутатской группы "Видродження".

Согласно пояснительной записке к документу, продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.