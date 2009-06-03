Тимошенко: с начала МГ экспорт зерна составил 23 млн.т
11:10, 03 июня 2009Агро
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В 6 раз больше, чем за весь прошлый МГ
Экспорт зерна с начала маркетингового года, согласно майским показателям, составил 23 млн. тонн, что в 6,2 раза больше показателя за весь прошлый маркетинговый год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
«Это говорит о том, что действительно идет успешно экспорт зерна, успешно работает аграрная отрасль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Кроме того, она подчеркнула, что впервые с 1991 года в январе-мае 2009 года из Аграрного фонда на закупку продовольственного зерна было выделено 1,7 млрд. грн.
Как сообщал УНИАН, по расчетам Минагрополитики, в текущем году экспорт зерновых может составить около 25 млн. тонн.
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