Тимошенко: с начала МГ экспорт зерна составил 23 млн.т

Экспорт зерна с начала маркетингового года, согласно майским показателям, составил 23 млн. тонн, что в 6,2 раза больше показателя за весь прошлый маркетинговый год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Это говорит о том, что действительно идет успешно экспорт зерна, успешно работает аграрная отрасль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что впервые с 1991 года в январе-мае 2009 года из Аграрного фонда на закупку продовольственного зерна было выделено 1,7 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по расчетам Минагрополитики, в текущем году экспорт зерновых может составить около 25 млн. тонн.