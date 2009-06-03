Урожай зерновых сократится до 42-43 млн. тонн

Министерство аграрной политики Украины на основе анализа влияния апрельских заморозков на посевы снижает свой прогноз урожая зерновых до 42-43 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня на брифинге министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Безусловно, мы с региональными органами аграрного сектора, с наукой уже просчитали все возможные убытки, и на сегодняшний день мы можем ориентироваться на цифру 42-43 млн. тонн зерна… Это в некоторой степени уменьшение последнего нашего прогноза», – сказал Ю.МЕЛЬНИК. При этом он не уточнил возможный размер убытка в денежном выражении.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, учитывая то, что работа по сокращению убытков вследствие заморозков продолжается, данный прогноз не является окончательным.

Оценивая экспертные выводы международных агентств, которые, в частности, прогнозируют объем урожая в Украине в размере до 39 млн. тонн, Ю.МЕЛЬНИК сказал: «Уважаемые коллеги, все это аналитические расчеты, которые, безусловно, из месяца в месяц корректируются».

Министр напомнил, что прошлогодние прогнозы некоторых агентств относительно урожая зерновых в Украине в объеме 39 млн. тонн (майский прогноз 2008 года) оказались ошибочными, поскольку в действительности урожай прошлого года составил 53 млн. тонн.