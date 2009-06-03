КМУ утвердил программы развития с/х кооперативов до 2015 г.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил государственную целевую программу по развитию и созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, а также Государственную целевую программу по созданию оптовых рынков для продажи сельскохозяйственной продукции до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его информации, программой предусматривается до 2015 года для развития и создания сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов выделить 6,5 млрд. грн., в 2009 году из Стабилизационного фонда – 90 млн. грн.

При этом Ю.МЕЛЬНИК не уточнил сумму, которую планируется выделить до 2015 года на создание оптовых рынков, подчеркнув, что на несколько лет объем финансирования составит 1,2 млрд. грн.

На реализацию программы в 2009 году, по словам Ю.МЕЛЬНИКА, будут выделяться средства из 800 млн. грн. Стабилизационного фонда, выделенных на удешевление кредитов для сельхозпроизводителей.