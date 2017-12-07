Рада продлила мораторий на продажу сельхозземель до 2019 года

Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

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За принятие законопроекта №7350 «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель» за основу и в целом проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Инициаторами данного проекта закона выступили семь народных депутатов от партии «Воля народа», фракции «Блок Петра Порошенко», Радикальной партии Олега Ляшко и депутатской группы «Видродження».

Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, член депутатской группы «Воля народа» Сергей Лабазюк, инициировавший данный документ, отметил, что в Украине необходимо открывать рынок земли, однако только тогда, когда украинские аграрии будут к этому готовы.

«Очевидно, землю нужно отпускать в свободное плаванье. Но все мы прекрасно понимаем, что пока отечественные аграрии, хоть мелкие, хоть крупные, не смогут себе позволить купить эту землю, мы не можем открывать рынок. Потому полное открытие рынка необходимо отложить на конкретно определенный срок, четко на всех уровнях распланировать действия на этот период», - сказал нардеп.

Он добавил, что Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рассмотрел его законопроект и рекомендовал к принятию парламентом. По словам Лабазюка, за этот год, на который продлевается срок действия моратория, в Украине необходимо провести полномасштабную инвентаризацию земель и в сотрудничестве с экспертами, профильными ассоциациями, фермерами разработать реальный план действий по запуску земельного рынка в нашей стране.

На заседании парламент рассмотрел также семь альтернативных принятому законопроектов. Проект закона №7350-1, инициатором которого является депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна, предлагал продлить мораторий до 2024 года. Законопроект №7350-2, инициированный депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергеем Каплиным, а также законопроект №7350-3 от группы депутатов из фракции «Батькивщина», предлагали продлить мораторий до 2023 года. Документ №7350-4, поданный депутатом Юрием Левченко, предлагал продлить мораторий до момента принятия закона о полном запрете торговли землями сельскохозяйственного назначения. Законопроект №7350-5, инициированный депутатом от партии «Оппозиционный блок» Александром Вилкулом, предлагал продлить мораторий до проведения всеукраинского референдума, на котором украинцы смогли бы высказать свое мнение относительно открытия рынка земли.

Два последних законопроекта - №7350-6 и №7350-7, инициированные депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексеем Мушаком, предлагали не в очередной раз продлевать действие моратория, а заняться подготовкой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, согласно действующему земельному кодексу, рынок земли в Украине не может быть запущен до момента принятия закона об обороте сельхозземель, который способствовал бы созданию цивилизованных рыночных отношений в земельной сфере. Потому продление моратория является бессмысленным действием, которое только в очередной раз затягивает этот процесс.

Как сообщал УНИАН, в меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планировала до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.