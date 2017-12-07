Украина увеличила экспорт сахара в 1,6 раза: пятерка стран-покупателей

Украинские предприятия в предыдущем месяце поставили на внешние рынки 67,2 тыс. тонн сахара, что на 59% больше, чем в октябре, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

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Всего, по данным ассоциации, за одиннадцать месяцев текущего года украинские предприятия экспортировали 551 тыс. тонн сахара, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению экспертов, такое наращивание экспорта было обусловлено благоприятной ценовой ситуацией на мировом рынке в начале года и значительным увеличением производства сахара.

«В 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) производство сахара достигло 2,02 млн тонн, при том что внутреннее потребление сокращается с каждым годом. Кроме того, благоприятная ситуация в начале года на мировом рынке позволила реализовать излишки и снять напряжение с внутреннего. Теперь же мировой рынок несколько просел, однако дальнейшие поставки сахара будут продолжаться», - цитирует пресс-служба руководителя аналитического отдела ассоциации «Укрцукор» Руслану Бутыло.

Согласно сообщению, основными потребителями украинского сахара являются Туркменистан (14% в общей структуре экспорта этого продукта), Шри-Ланка (14%), Швейцария (12%), Азербайджан (11%) и Турция (10%).

Эксперты прогнозируют, что в текущем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) украинские сахаровары произведут около 2 млн тонн сахара, из которых около 500 тыс. тонн пойдет на экспорт, тогда как в предыдущем МГ был установлен рекорд по объемам экспорта этого продукта на уровне 767,3 тыс. тонн.

Пресс-служба добавила, что украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, переработали 12,27 млн тонн сахарной свеклы и произвели 1,75 млн тонн сахара.

По состоянию на 7 декабря 24 сахарных завода завершили сезон сахароварения. Всего в текущем сезоне 46 предприятий перерабатывали сахарную свеклу.

Как сообщал УНИАН, текущий сезон сахароварения стартовал 30 августа.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия за предыдущий сезон сахароварения (20 августа 2016 - 11 января 2017) экспортировали 344 тыс. тонн сахара, что в 33 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За этот период, как сообщала ассоциация «Укрцукор», они переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 млн тонн.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 132,2 тыс. тонн сахара.