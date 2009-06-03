Ющенко: зерновой союз Украины, РФ и Казахстана нуждается в изучении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос создания зернового союза между Украиной, Российской Федерацией и Казахстаном нуждается в изучении.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

«Зерновой рынок (совместный для Украины, РФ и Казахстана – УНИАН) – для меня это теоретическая инициатива, которая нуждается в изучении и после этого в соответствующей оценке. Прежде чем давать окончательный ответ, мы должны четко осознать, какие преимущества получит национальный производитель, экономика и национальные финансы. После этого можно давать ответ», – сказал Президент Украины.

Он пояснил, что прежде чем давать оценку какой-либо идее, нужно взвесить все факторы. «Во время рассмотрения любых идей относительно регулирования зернового рынка, особенно для страны, которая, с одной стороны, является членом ВТО, с другой – через несколько месяцев станет страной, с которой ЕС подпишет соглашение о зоне свободной торговли, мы должны понимать, что есть преимущества, которые мы должны реализовать. И ими мы не можем торговаться», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходимо понимать, какие преимущества принесет регулирование действий между тремя поставщиками, однако следует помнить, что это регулирование должно быть выгодным в первую очередь товаропроизводителям. «Нельзя забывать, что зерно является предметом собственности производителя. Это не нефть и не газ, где есть стопроцентная государственная монополия и без государства никто дыхнуть не может. Мы говорим, что в Украине 40,7 тыс. фермеров, и это продукт этих людей, которым они хотели бы распорядиться по обстоятельствам более эффективно с точки зрения их интересов», – сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что Украина является страной с открытой конкуренцией и интегрирована в систему свободных торговых отношений, а есть страны, «которые тяготеют к ручному управлению определенным потенциалом».

«Мы должны осознавать, что Украина является ведущим игроком на этом рынке и не должна уступать свои позиции. Наоборот, если говорить о союзах, то Украине не хватает союзов производителя и традиционного покупателя пшеницы. Вот давайте идти в Африку, в Южную Азию, в Индию, Ирак, Пакистан, это необжитые рынки с дикой конкуренцией, которой мы, как правило, проигрываем…», – добавил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Россия инициирует создание зернового союза между Украиной, Россией и Казахстаном для согласованных действий на мировом рынке зерна. Этот вопрос будет рассматриваться на Всемирном зерновом форуме, который пройдет 6-7 июня в Санкт-Петербурге (РФ).