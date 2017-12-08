Украина с начала года удвоила выручку от экспорта овощей

Украинские предприятия за первые девять месяцев текущего года экспортировали овощей на 43,7 миллиона долларов, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

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"По итогам девяти месяцев 2017 года рост объема экспорта овощей из Украины составил 104% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 43,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего за отчетный период Украина поставляла на внешние рынки горох (доля в экспорте 48%), свежие или охлажденные помидоры (22,8%), свежие или охлажденные огурцы корнишоны (7,2%), картофель (6,2%) и лук (5,3%). При этом эксперты подчеркнули, что наибольшая динамика прироста за отчетный период наблюдалась по гороху. В 2016 году отечественные производители почти не поставляли эту культуру за рубеж, а в январе-сентябре 2017 года выручка от его экспорта составила около 20 миллионов долларов. Кроме того, экспорт картофеля за отчетный период вырос в 2,1 раза, огурцов – на 53%, чеснока – на 48%.

Согласно сообщению, основными потребителями украинских овощей в текущем году выступили Индия (35,7%), Беларусь (34,2%), Турция (12,3%) и Польша (8,6%).

Пресс-служба добавила, что украинские производители овощей могут продолжить наращивать свои доходы за счет поставок на внешние рынки продуктов переработки - овощных рагу, маринованных овощей в виде консервов и т.д. Эксперты прогнозируют, что в таком случае доходы возрастут как минимум на треть.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

По данным ведомства, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).