Минюст проверит регистратора, участвовавшего в рейдерской атаке на предприятие "Светильнянское" в Киевской области

Министерство юстиции проверит законность действий скандально известного регистратора Алексея Шейк-Сейкина, внесшего данные в реестр о смене директора аграрного предприятия «Светильнянское» в Киевской области по сфальсифицированному протоколу.

Об этом УНИАН заявила заместитель министра юстиции по вопросам регистрации Елена Сукманова, отвечая на вопрос о том, что будет ли Минюст расследовать действия регистратора Шейк-Сейкин, который способствовал рейдерскому захвату известного в Киевской области фермерского предприятия.

«Что касается регистратора (Алексея Шейк-Сейкина- УНИАН), то этот регистратор знаменитый. Он известен в некоторых других уже жалобах. Есть приказ о проведении камеральной проверке его действий, для того, чтобы получить сведения не только по одной жалобе, но и для того, чтобы выявить все нарушения, которые есть у него в реестре», - сказала заместитель министра.

«Думаю, что результат камеральной проверки вы сможете увидеть на сайте Министерства юстиции уже на следующей неделе», - добавила она.

Одновременно Сукманова подтвердила, что еще в сентябре во время заседания Антирейдерского штаба в Киевской области слышала о рейдерской атаке на «Светильнянское» непосредственно от одного из собственников Павла Петрова и обещала ему помочь.

«Да, я знаю об этом случае. И действительно обещала собраться. Но давайте так: для того, чтобы принять юридическое решение - нужно оформить значимый документ. Это было в сентябре, если я не ошибаюсь. 17 ноября поступила жалоба - юридически верно оформлена. Я уже спрашивала у членов комиссии, мы в ближайшее время ее рассмотрим»- отметила заместитель министра юстиции.

Как сообщал УНИАН, фермеры Павел и Светлана Петровы на пресс-конференции заявили о том, что их несколько месяцев шантажировали, вымогали денежные средства и препятствовали хозяйственной деятельности предприятия «Светильнянское" рейдеры, которые заручившись поддержкой сотрудника СБУ Броварского р-на Киевской обл. Подласого, сотрудника прокуратуры этого же района Романюка и следователя местной полиции Липской.

Адвокат фермеров Петровых Александр Тумаркин в свою очередь добавил, что правоохранительные органы открыли против Петровых уголовные дела под надуманными предлогами и в то же время сотрудники силовых структур игнорировали случаи нападений на Петрова и работников предприятия.

По словам адвоката, рейдерская атака на «Светильнянское» фактически была санкционирована судьей суда Броварского района Тамарой Михеенковой, которая незаконно отстранила директора предприятия на месяц.

Позже злоумышленники с применением физического насилия к сотрудникам и собственникам «Светильнянского» похитили официальный бланк предприятия, на котором подделали решения собрания акционеров и предоставили его скандально известному регистратору Сейк-Шейкину, который внес данные в реестр о смене директора компании, не проверив ни подлинность подписей, ни полномочия лиц, предоставивших протокол.

Петров на пресс-конференции также заявил, что группу рейдеров скорее всего координировал и возглавлял депутат Николаевского областного совета от "Батькивщины" Андрей Власенко, поскольку именно он требовал уплаты 500 тыс. долларов и объяснял, сколько из этой сумму должно уйти бандитам и прокурорам, а также тем, кто организовал формы давления на фермеров.

В свою очередь депутат Верховной Рады 7-го созыва Игорь Мирошниченко подтвердил УНИАНу, что депутат от «Батькивщины» Андрей Власенко неоднократно был замечен в рейдерских захватах земли в Киевской области.

Не так давно Генеральная инспекция Генпрокуратуры заявила, что по факту рейдерского захвата «Светильнянского» проводит досудебное расследование сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, по факту организации и финансирования незаконного привлечения заведомо невиновного лица – директора ООО «Светильнянское» - к уголовной ответственности, по факту препятствия хоздеятельности предприятия, попытке путем угроз и насилия склонить к заключению сделки по продаже доли в капитале вышеупомянутого общества, а также подделка протокола общего собрания участников ООО «Светильнянское» и незаконное его использование путем предоставления государственному регистратору.

При этом в Генпрокуратуре уточнили, что обязательно будет дана правовая оценка действия местной прокуратуры, следователей Нацполиции и депутатов районного и областного уровня.