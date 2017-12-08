В Раде требуют отменить принятие закона о продлении моратория на продажу земли

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона о внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель.

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Текст проекта постановления на сайте парламента в настоящее время пока не обнародован.

Авторами документа являются ряд депутатов от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и "Самопомочи".

Как известно, в случае регистрации такого постановления, председатель Верховной Рады не может подписать закон и передать его на подпись президенту, пока соответствующий проект постановления об отмене принятия закона не будет рассмотрен парламентом и отклонен.

Согласно данным на сайте парламента, спикер еще не подписывал закон о моратории.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель (№7350), продолжив действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.