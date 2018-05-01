Что мешает украинцам вытеснить со своих столов "совок"

Кулинарные предпочтения украинцев меняются на европейский лад. С наших праздничных столов уходит «совковое» меню - «деликатесы» бабушкиных и дедушкиных времен в виде балыка, сырокопченых колбас и шашлыков сменяют морепродукты: устрицы, кальмары, осьминоги, гребешки, улитки, каракатицы, рапаны и разные виды недоступной в былые времена рыбы. Блюда из них все чаще становятся вишенкой на воскресных или субботних посиделках. И это не может не радовать.

В составе морепродуктов содержатся полезные вещества – полиненасыщенные жирные кислоты, которые, в отличие от привычной калорийной пищи, снижают уровень холестерина, улучшают состояние кровеносных сосудов и даже уменьшают риск развития рака. Помимо этого, в морепродуктах очень много легко усваиваемого белка, благодаря чему они позволяют поддерживать себя в достойной физической форме, не говоря уже об изысканном вкусе. Вот только процесс вторжения в нашу гастрономическую жизнь моллюсков и рыбопродуктов идет черепашьей скоростью. Эксперты считают, что он только стартует (последнее десятилетие), а полноценно развиться не может по ряду причин.

Сегмент потребления

По мнению специалистов, культура потребления рыбопродукции формируется благодаря возможности выезжать за границу и пробовать там что-нибудь вкусненькое, нестандартное, нечто иное, чем голубцы, сало, тушеная картошка и вареники, а также массовым мероприятиям, в том числе фестивалям уличной еды.

«Спрос на такие морские деликатесы стал в Украине только зарождаться. Еще 3-4 года назад устрицы были для нас заморской диковинкой, которую можно было приобрести в некоторых магазинах и заведениях питания с чеком выше среднего. Теперь ситуация меняется к лучшему, хотя она очень отличается в агломератах и на периферии. А вот к икре интерес украинцев не падает. Хотя спрос на нее ситуативный, как правило, к праздникам», - рассказывает генеральный директор Ассоциации «Украинских импортеров рыбы и морепродуктов»Дмитрий Загуменный.

В крупных городах не только действуют уже давно созданные рестораны с рыбным деликатесным меню, но и открываются новые. Это – сегмент более состоятельных потребителей. Компанию им составляет свободная от пищевых предрассудков молодежь. Такая тенденция прослеживается в крупных городах.

А вот в регионах, отмечает эксперт, с морскими деликатесами дела обстоят несколько иначе. Там их потребление в разы ниже: спрос на подобный товар формируется благодаря отдельным торговым точкам. «И потом – человек, в первую очередь, голосует кошельком, на периферии он менее наполнен, а деликатесной морской продукцией особо не наешься. Эти блюдо на периферии – исключительно для пробы, чтобы побаловать себя. Хотя для многих украинцев употребление морепродуктов переходит в ранг традиции выходного дня», - подчеркивает Загуменный.

По его словам, если в Киеве в год на человека приходится более 13 килограмм рыбы и морепродуктов, то, например, в Ивано-Франковской области – вдвое меньше: около 6 килограммов.

Впрочем, на западной Украине статистические показатели не всегда соответствуют действительности. Дело в том, что множество продавцов деликатесной продукции в этом регионе страны завозят свой товар контрабандой из ЕС. Соответственно, цены на него намного ниже, что делает его более доступным – но он не учитывается в общей статистике.

Глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко с этим мнением согласен: «Действительно, некоторую продукцию, как не прискорбно это фиксировать, жители западной Украины завозят контрабандой, и не только для собственных нужд, а и для продажи. Поэтому данные не попадают в официальную статистику. Но не признавать ее все равно нельзя».

Отечественные производители морепродуктов, появившиеся на рынке, погоды не делают. «Уже сейчас есть украинские компании, занимающиеся, к примеру, выращиванием устриц. По моим данным, они примерно 50% устричного рынка заняли. Фактически, сформировали спрос. Это касается и улиток. Несколько лет назад такого предложения даже не было. Между тем, число потребителей в Украине не растет – и сейчас большой процент выращенных в нашей стране улиток экспортируется в Европу. Созданы фермы, которые очень серьезно занимаются данным бизнесом. Это же касается и форели, и щуки», - рассказал Загуменный.

Вторит ему и Дорошенко: «Наши производители взялись за обеспечение и повышение спроса, но им куда выгоднее поставлять такую продукцию за рубеж, причем – на переработку, после которой ее стоимость увеличивается втрое, а затем поставки идут в центральную и западную Европу», - отметил эксперт.

«К примеру, улитки на украинском рынке ранее были только импортными, а теперь в нашей стране много открыто улиточных ферм, но большую часть продукции они все равно экспортируют», - добавил он.

Официальная статистика тоже свидетельствует о том, что дела с потреблением морепродуктов у нас идут неважно, мы сильно отстаем от средних глобальных показателей. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), рекомендованная норма потребления рыбы составляет 20 кг в год на одного человека. При этом морская рыба должна составлять 75% от этой нормы.

«К сожалению, по данным на 2016 год, украинцы потребляют всего 8,5 килограмма рыбы в год на человека, что более чем в два раза ниже рекомендованной нормы, – отмечает Загуменный. – Страны, в которых средняя продолжительность жизни выше, потребляют значительно больше рыбы. Для сравнения: среднедушевое потребление рыбы в год в Японии – 65 килограмм, в странах Северной Америки – 24 килограмма, в странах ЕС – 21 килограмм. В Китае ежегодный прирост потребления за 2003-2013 годы был на уровне 5% и вырос с 14 килограмм на одного человека в год в 1993 году до 38 килограмм в 2013 году. Впечатляющая динамика – за десятилетие рост почти в три раза».

Так что же мешает расцветать в Украине рынку потребления морепродуктов, тем более, что они входят в моду? Эксперты усматривают несколько причин.

Съесть хочется, но цены не дают

Порой слышишь от украинцев – кто же их ест, эти устрицы и гребешки, на них же цены космические, в разы ваше, чем в Европе! Хотя, утверждать, что у нас они повсеместно дороже, чем в ЕС, не совсем корректно. Можно съесть устриц в дорогом ресторане Парижа, а можно купить их просто на рынке у рыбаков, где такая продукция будет стоить в разы дешевле. Так же обстоят дела и в Киеве – можно откушать устриц в элитном ресторане, а можно на Столичном рынке на уличной распродаже готовой еды. Да и – устрица устрице рознь.

А вот что касается цен в наших магазинах, то тут – не поспоришь. Если снять со счетов нестабильность гривни и ее девальвацию за последние годы, что, естественно, сказывается на ценах импортных морепродуктов, то одной из причин дороговизны является принцип формирования стоимости торговыми сетями. Их наценка, по словам Загуменного, составляет около 20-30%. «Вероятно, можно каким-то образом ограничивать их аппетиты, но пока это все законно - в рыночной среде формировать цену на продукцию. Дескать, хотите продавать у нас, то вот только по такой цене», - поясняет эксперт.

УНИАН направил запросы в ряд торговых сетей относительно их политики формирования цен на морепродукты, но ответ получил только от «Ашана», причем специфический: «К сожалению, не сможем помочь вам с ответом, так как материал требует детального анализа, который мы сделать сейчас не можем, ввиду активной предновогодней коммерции и открытия новых магазинов».

По словам Дорошенко, торговые сети в смысле информации – как черный ящик: в них все входит и ничего не выходит. «Их политика – только собирать информацию и ничего не выдавать наружу. Поэтому они не ответят ни на какой запрос. Все очень жестко. Если только есть выгода, тогда могут комментировать ситуацию», - подчеркнул эксперт.

Кроме торговой наценки стоимость морепродуктов поднимает и налоговый отечественный принцип. Дело в том, что в Украине существует единая ставка НДС в размере 20%. А практически во всех странах Евросоюза кроме базовой ставки налога на добавленную стоимость – от 18% до 23% - есть еще допустимая для отдельных категорий товаров – 5,8-10%. «К примеру, в Польше на рыбную продукцию ставка применяется в 5%. Поэтому некоторые морепродукты там дешевле, чем у нас», - объясняет Загуменный.

По его словам, Ассоциация импортеров рыбы и морепродуктов пыталась на государственном уровне решить эту проблему. Но в «высоких кабинетах» вопрос воспринимается так: если мы в данном случае снижаем НДС, то где будем его подымать, чтобы компенсировать потери поступлений в бюджет? «Наверное, это должна быть коллективная, общественная борьба и, скорее всего, она будет долгоиграющей», - считает эксперт.

Кроме того, свою роль играет и таможня. «В Евросоюзе можно совершенно спокойно выловить морские деликатесы в Норвегии или Португалии, а затем, с учетом отсутствия барьеров, в течение суток привезти в любую страну Европы. У нас же таможенное оформление является очень сложным, особенно если вы попали в «черный» список компаний-импортеров. Это сказывается на конечной цене – «таможенные затраты» в нее вносятся», - рассказывает Дорошенко.

Плюс, разница в рентабельности продавцов. В странах ЕС, с учетом стабильной экономики и валюты, она составляет от 5% до 15%. У нас – наценка меньше 20-25% считается предпринимателями уже убытком, так как с цифрой доходности бизнеса ниже этого показателя проще просто отнести деньги на депозит в банк. «В Украине рентабельность даже в 30% считается низкой. Для морепродуктов рентабельность достигает от 50 до 100 процентов. К примеру, если вы оптовик-импортер, то она будет примерно 50-70%, а если продаете в рознице, то она будет еще выше», - прокомментировал ситуацию Дорошенко.

По мнению экспертов, чтобы изменить ситуацию, сделать морепродукты доступными для украинцев, необходимо сформировать более лояльную политику торговых сетей по отношению к поставщикам, устранить налоговые препятствия, сделать доступными кредиты для отечественных импортеров и бизнеса, желающего заняться строительством рыбных ферм и перерабатывающих заводов, а также навести порядок на таможне.

Еще очень важна популяризация потребления морепродуктов, в том числе – путем социальной рекламы. Украинцы должны знать, что, согласно исследованиям ученых, люди, отдающие предпочтение дарам моря, живут гораздо дольше.

Нана Черная