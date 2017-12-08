Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в этом году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе в 2017 году составит, по предварительным расчетам, около 62,3 млн тонн при урожайности 42,8 ц/га, сообщила пресс-служба министерства.

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Ранее Минагропрод прогнозировал урожай зерновых в Украине в 2017 году на уровне 62 млн тонн.

Согласно сообщению, урожай пшеницы ожидается на уровне 26,1 млн тонн при урожайности 41,0 ц/га, кукурузы на зерно – 25,2 млн тонн при урожайности 56,0 ц/га.

Урожай ячменя в 2017 году ожидается на уровне 8,3 млн тонн при урожайности 33,1 ц/га, ржи - 497,4 тыс. тонн при урожайности 29,1 ц/га, овса - 478,7 тыс. тонн при урожайности 24,3 ц/га, гречихи - 180,3 тыс. тонн при урожайности 10 ц/га, проса - 83,3 тыс. тонн при урожайности 15 ц/га, риса - 70,2 тыс. тонн при урожайности 55,3 ц/га.

По техническим культурам Минагропрод ожидает урожай сахарной свеклы на уровне 13,8 млн тонн при урожайности 433,3 ц/га, подсолнечника – 11,6 млн тонн при урожайности 19,6 ц/га, сои – 3,8 млн тонн при урожайности 19,3 ц/га, рапса – 2,2 млн тонн при урожайности 27,5 ц/га.

«Обследование посевов озимых зерновых культур под урожай 2018 года показывает, что из посеянных 6,9 млн га всходы получены на площади 6,8 млн га (98%), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 5,6 млн га (83%), в слабом и разреженном состоянии – 1,2 млн га (17%). По подсчетам, около 113,6 тыс. га, или 2% посева не образовали всходы», - говорится в сообщении.

В частности, всходы озимого рапса из посеянных 868,8 тыс. га получены на площади 847,6 тыс. га (98%). Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 744,9 тыс. га (88%), в слабом и разреженном состоянии - 101,6 тыс. га (12%), погибло 1,1 тыс. га. По подсчетам, почти 21,2 тыс. га, или 2% посева не образовали всходы.

Согласно сообщению, дальнейшее состояние посевов будет зависеть от благоприятности погодных условий перезимовки озимых.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозировало урожай зерновых в Украине в 2017 году на уровне 62 млн тонн, что является вторым крупнейшим показателем за историю независимости нашего государства.

В 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости. По итогам 2016-2017 маркетингового года украинские аграрии планируют установить рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур.