ВР реорганизовала "Массандру" в госконцерн

Верховная Рада Украины приняла Закон "О структуре, полномочиях и особенностях правового и экономического режима имущественного комплекса Национального производственно-аграрного объединения "Массандра" (№0897, автор - Л.Грач). Как сообщили УНИАН в Информационном управлении ВР, "за" проголосовало 340 народных депутатов.

Закон определяет структуру, полномочия и порядок управления Национальным производственно-аграрным объединением "Массандра", а также особенности правового режима управления землей и государственным имуществом, закреплеными государством за объединением и предприятиями, которые входят в его состав на праве хозяйственного ведения.

В соответствии с Законом, "Национальное производственно-аграрное объединение "Масандра" – государственное уставное объединение предприятий в форме концерна, которое является правопреемником производственно-аграрного объединения „Масандра". На баланс госконцерна передается все имущество, которое принадлежало производственно-аграрному объединению „Масандра".

Госконцерн создан на базе Головного завода марочных вин "Массандра". В состав НПАО “Массандра” входят: Государственное предприятия “Ливадия”; ГП “Гурзуф”; ГП “Таврида”; ГП “Алушта”; ГП “Малореченское”; ГП “Морське”; ГП “Веселовское”; ГП “Судак”; ГП “Приветное”.

Справка УНИАН. «Массандра» существует с 1894 года. В 1936 году был создан комбинат «Массандра», правопреемником которого стало производственно-аграрное объединение «Массандра». Статус Национального оно получило в 1999 году.

НПАО "Массандра" имеет 4 тыс га виноградников, ежегодно производит более 10 млн бутылок элитного вина, из которых 65% экспортируется. Главным импортером массандровских вин является Россия. Эксклюзивным дистрибутором продукции НПАО "Массандра" является ЗАО "Торговый дом "Массандра".

Общая доля предприятий "Массандры" на крымском рынке виноматериалов составляет порядка 5,5%.