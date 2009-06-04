ВР ввела ответственность за истощение земли

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении плодородия почв”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 385 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в Земельный кодекс Украины. В частности, вводится норма о том, что земельные участки сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства используются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами землеустройства, обеспечивающие эколого-экономическое обоснование севооборота и упорядочения угодий и предусматривающие мероприятия по охране земель”.

Кроме того, данным законом вносятся изменения в законы “О землеустройстве” и “Об охране земель”. Они определяют ответственность землевладельцев и землепользователей за истощающее использование земельных ресурсов.

В соответствии с переходными положениями закона, он вступает в силу через девять месяцев со дня его опубликования.