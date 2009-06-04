Верховная Рада поддержала орошаемое земледелие

Верховная Рада Украины приняла Закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины” (об отрасли орошаемого земледелия).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 286 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в три закона: “О концессиях”, “О мелиорации земель” и “О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса”, который позволит усовершенствовать отношения в отрасли орошаемого земледелия.

Принятый закон направлен на привлечение дополнительных источников финансирования для обеспечения строительства, реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем, открывает доступ отечественным инвесторам к активной хозяйственной деятельности на условиях концессии в сфере водной мелиорации земель, усилит имущественную ответственность. Включение оросительной и поливочной техники в перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса создаст равные условия для государственной поддержки, поможет решить проблему сельхозтоваропроизводителей в части бюджетной компенсации стоимости этой группы техники.