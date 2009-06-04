В Полтавской области уменьшили закупку зерноуборочных комбайнов

В Полтавской области в текущем году закупили 21 комбайн для уборки зерна. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Полтавской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, в этом году закуплен 21 зерноуборочный комбайн на общую сумму 15 млн. грн. (в прошлом году было приобретено 43 комбайна).

В пресс-службе отметили, что приобретение техники сдерживается по причине отсутствия в хозяйствах оборотных средств и невозможности получить кредитные ресурсы, а также из-за значительного повышения цен на зерноуборочные машины.

Как сообщалось, летом сельскохозяйственные предприятия Полтавской области для сбора ранних зерновых культур планируют задействовать более 2 тысяч зерноуборочных комбайнов, а также привлечь дополнительно до 400 комбайнов.