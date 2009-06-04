В России рынок "уходит в тень"

В России, согласно данным Росстата, растет потребление пива и вина, спрос на крепкий алкоголь падает. Потребление водки и ликероводочных изделий в первом квартале 2009 года снизилось на 4,3%, коньяка и коньячных напитков - на 4,4%. В то же время потребление пива выросло на 2,2%, виноградных вин - на 2,5%, шампанских и игристых вин - на 0,6%. В то же время цены на алкогольные напитки в России растут: как подсчитал Росстат, в апреле 2009 года цены на них выросли на 12% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщает www.rb.ru.

Представитель компании "Русский алкоголь" Александр Коровка отметил, что в России ряд крупных федеральных игроков были вынуждены снизить объемы производства из-за банкротств или кризиса неплатежей со стороны дистрибьюторов и ритейлеров. Усилилась и борьба за рынок с производителями нелегальной продукции, доля которых на рынке остается существенной, отмечает собеседник RB.ru.

В течение последних 6 месяцев падение объемов официального производства водки в среднем составляло около 15-20%, говорит RB.ru аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин. Так, согласно подсчетам Росстата, по итогам 2008 года в целом производство водки и ликероводочных изделий в России снизилось на 7,6%. А уже в первом квартале 2009 года падение по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 18%, по итогам января-апреля - 19,2%.

По мнению аналитика, основной причиной резкого снижения объемов легального производства водки стали, прежде всего, отрицательные последствия кризиса - финансовые проблемы целого ряда предприятий отрасли. "Недоступность внешнего финансирования в результате роста ставок по кредитам, увеличение стоимости обслуживания существующих долгов, индексация акциза на 10%, рост дебиторской задолженности в результате ухудшения ситуации в ритейле - все это крайне негативно повлияло на финансовую стабильность многих игроков рынка", - отметил Клягин.