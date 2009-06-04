КРС в Украине будут регистрировать и идентифицировать

Верховная Рада Украины приняла Закон «Об идентификации и регистрации животных».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 249 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот закон определяет организационные и правовые принципы идентификации и регистрации животных с целью получения оперативной и надежной информации о поголовье животных что касается пола, возраста, породы и местонахождения для улучшения управления и прогнозирования рынков продукции животноводства и контроля за эпизоотической ситуацией в Украине.

Действие данного закона распространяется на юридических и физических лиц, которые занимаются разведением и содержанием животных, проводят продажу, забой, утилизацию, предоставляют услуги по искусственному оплодотворению и организуют выставки животных.

Действие закона не распространяется на физических лица, которые занимаются разведением животных и содержанием для собственного потребления продуктов питания животного происхождения.

При этом запрещается реализация и закупка продуктов животного происхождения, полученных от животных, которые не были идентифицированы и зарегистрированы в соответствии с данным законом.

Объектом идентификации и регистрации являются сельскохозяйственные животные - крупный рогатый скот, кони, свиньи, овцы, козы. Законом определен порядок идентификации и регистрации животных.

Законом определены полномочия Кабинета Министров в сфере идентификации и регистрации животных.

Закон предусматривает, что государственный надзор и контроль за соблюдением требований по идентификации животных осуществляют в пределах своих полномочий: орган государственного управления, который осуществляет функции администрации ветеринарной медицины Украины; Министерство внутренних дел Украины; специально уполномоченный центральный орган государственной исполнительной власти в сфере здравоохранения; центральный орган исполнительной власти по вопросам аграрной политики и их органы на местах.

Нарушение законодательства в сфере идентификации и регистрации животных влечет за собой гражданскую, административную, дисциплинарную или уголовную ответственность по закону.

Ответственность несут лица, виновные в: невыполнении распоряжений уполномоченных органов и лиц об устранении фактов нарушения в сфере идентификации и регистрации животных; создании препятствий уполномоченному лицу в осуществлении контроля и надзора за соблюдением требований по идентификации и регистрации животных.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме статьи 10 «Государственная поддержка работ по идентификации и регистрации животных», которая вступает с 1 сентября 2009 года.