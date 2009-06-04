Эксперт: урожай зерновых в 2009 г. оставит 38 млн. тонн

Урожай зерновых в Украине в 2009 году составит порядка 38 млн. тонн. Такой прогноз озвучил УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «поскольку сельскохозяйственные предприятия с момента начала кризиса имели очень ограниченный доступ к финансированию, они были вынуждены использовать гораздо меньше удобрений, чем в 2008 году». Главным источником оборотных средств служит экспорт урожая 2008 года, который растянут во времени и продолжается до сих пор, отметил экономист. Он прогнозирует, что общий объем сельскохозяйственного производства снизится на 10% в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК третьего июня заявил, что МинАП на основе анализа влияния апрельских заморозков на посевы снижает свой прогноз урожая зерновых до 42-43 млн. тонн.

«Безусловно, мы с региональными органами аграрного сектора, с наукой уже просчитали все возможные убытки, и на сегодняшний день мы можем ориентироваться на цифру 42-43 млн. тонн зерна… Это в некоторой степени уменьшение последнего нашего прогноза», – сказал Ю.МЕЛЬНИК. При этом он не уточнил возможный размер убытка в денежном выражении.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, учитывая то, что работа по сокращению убытков вследствие заморозков продолжается, данный прогноз не является окончательным.

Оценивая экспертные выводы международных агентств, которые, в частности, прогнозируют объем урожая в Украине в размере до 39 млн. тонн, Ю.МЕЛЬНИК сказал: «Уважаемые коллеги, все это аналитические расчеты, которые, безусловно, из месяца в месяц корректируются».

Министр напомнил, что прошлогодние прогнозы некоторых агентств относительно урожая зерновых в Украине в объеме 39 млн. тонн (майский прогноз 2008 года) оказались ошибочными, поскольку в действительности урожай прошлого года составил 53 млн. тонн.