Фискальная служба ликвидировала схему незаконного экспорта сельхозпродукции почти на 7 миллиардов

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала схему незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции в Николаеве на сумму более 6,6 млрд грн.

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Согласно сообщению, ГФС раскрыла схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов с использованием 73 подконтрольных предприятий. Фискальная служба отметила, что фигуранты закупали сельхозпродукцию за наличный расчет у населения, в дальнейшем продукцию экспортировали за границу по косвенным контрактам с использованием подконтрольных предприятий-нерезидентов, значительно занижая стоимость товара.

В дальнейшем продукцию реализовывали с наценкой уже за рубежом. При этом реальный доход от операций оставался за границей на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, почти две трети экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам, через офшоры.

Украина планирует в 2020 году начать автоматический обмен информацией о финансовых счетах нерезидентов по международному стандарту (Common Reporting Standard), который был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и одобрен G20.