Продовольственно-зерновая корпорация Украины по Житомирской области уже профинансировала сельхозпроизводителей почти на 6 миллионов гривень - ОГА

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины по Житомирской области уже профинансировала сельхозпроизводителей почти на 6 млн грн в рамках закупки озимых культур будущего урожая. Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, таким образом эта форвардная программа набирает обороты.

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"Сегодня специалистами Государственной продовольственно-зерновой корпорации и экспертами страховых компаний осуществляется осмотр посевов в регионах, где погодные условия позволяют это сделать. С теми, кто уже прошел проверку, заключаются соответствующие договоры", - рассказали УНИАН в управлении. Напомним, эта форвардная программа по закупке зерновых была начата осенью этого года для того, чтобы дать возможность аграриям получить оборотные средства заранее для проведения следующих весенне-полевых работ.

"Сейчас есть высокая заинтересованность со стороны сельхозпроизводителей к этой программе", - отмечают в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря аграрии Житомирской области завершили сев озимых зерновых.