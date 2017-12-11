В двух областях Украины зафиксировали новые вспышки чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Ривненской и Луганской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте такжеЧума свиней: Беларусь ограничила ввоз свинины сразу из четырех областей Украины

Согласно сообщению, отстрел зараженных диких кабанов был произведен на территории охотничьих угодий "Сокол" (Ривненский район) и "Тандемсвит" (Костопольский район) в Ривненской области.

Кроме того, по данным пресс-службы, ветеринары обнаружили три трупа зараженных диких кабанов на территории Ахтырского охотничьего хозяйства вблизи с. Новоахтырка (Луганская область).

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 144 вспышки АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 11 декабря 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 292 вспышки АЧС в 24 областях.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По итогам 2017 года Лапа прогнозирует в Украине около 200 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.