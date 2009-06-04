Эксперт: повышение акциза негативно отразится на рынке пива
Сократится потребление
Повышение акциза негативно отразится на пивном рынке.
Такое мнение высказал УНИАН финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Евгений ОКША.
Он отметил, что акцизный налог в настоящее время составляет до 8% -9% розничной цены пива. Его увеличение на 93,5%, до 0,6 грн. за литр, должно привести к росту розничных цен на пиво на 7-9%, поскольку производители, скорее всего, переложат рост налоговой нагрузки на конечного потребителя, прогнозирует аналитик. «Однако в условиях экономического кризиса повышение розничных цен должно вызвать сокращение потребления пива, что негативно отразится на чистом доходе крупных украинских производителей», - считает Е.ОКША.
Напомним, 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий повышение акциза на пиво на 93,5% - с текущего уровня 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр.