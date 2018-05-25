Зерновая ОПЕК, или Аналог украинско-российской «газовой дружбы»?..

Россию не покидает надежда создать совместно с Украиной и Казахстаном Причерноморский зерновой союз – по аналогии нефтяной ОПЭК. Декларируются благие цели – чтобы «не душить» в конкурентной борьбе друг друга, а работать согласованно и более эффективно, и, очевидно, «душить» остальных. При этом украинские эксперты в комментариях на эту тему либо слишком осторожны, либо настроены категорически отрицательно.

Брат ты мне, или не брат?

Россия маниакально настойчиво продолжает создавать какие-то союзы, пулы и прочее как вокруг себя, так и со своим участием. Это касается как политических, так и экономических конструкций. Сейчас северный сосед воскресил озвученную несколько лет назад идею создания Причерноморского зернового союза в составе трех стран-экспортеров зерна – Украины, России и Казахстана. Российская сторона рассчитывает, что переговоры по этому поводу станут ключевой темой Всемирного зернового форума, который пройдет 6-7 июня в Санкт-Петербурге.

Статс-секретарь, замглавы Минсельхоза РФ Александр Петриков на днях заявил, что Россия «с нетерпением» ждет делегации из Украины и Казахстана. Другими словами, соседи настроены решительно. По мнению А.Петрикова, сотрудничество со столь крупными сельскохозяйственными производителями на постсоветском пространстве, как Украина и Казахстан, поможет России в работе на региональных рынках и рынках Причерноморья. По оценкам российской стороны, три страны смогут суммарно контролировать до 25% мирового рынка зерна в перспективе на 10-15 лет. Однако долю каждой страны в отдельности россияне затрудняются назвать.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский подчеркивает, что в мире аналога такому зерновому пулу нет. “Мы на рынке воюем, подавляем друг друга, и за счет этого выигрывают другие страны, такие как Франция, Австралия. Нам нужно договориться и перестать подавлять друг друга”, - сказал он.

Ранее А.Злочевский заявлял, что Россия уже начинала переговоры с Казахстаном о создании подобного пула через ЕвроАзЭС. Но, по его словам, со стороны казахстанского правительства была попытка использовать данное предложение для льготного транзита зерна через территорию РФ, поэтому переговоры были временно прекращены.

Российский чиновник утверждает, что РФ преследует исключительно благие цели - не душить в конкурентной борьбе друг друга, а работать согласованно и более эффективно, выработать общие правила игры. Но, на примере «газового сотрудничества», наверное, многие понимают, как Россия умеет дружить и что для нее означает «партнерские отношения».

Дружба, как она есть…

Как бы все хорошо и красиво не звучало, но заявления российских чиновников об обоюдных плюсах для всех стран-партнеров – только видимая часть айсберга. Темную сторону, как правило, не озвучивают, о ее существовании можно только догадываться. Россия претендует на глобальную роль на многих рынках и во многих сферах, что подтверждают ее внутренняя и внешняя политики. Зерновой рынок – не исключение. Тем более, по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы мир столкнется с дефицитом продовольствия. То есть, этот рынок становится очень интересной ареной для демонстрации «кто в доме хозяин», что любит делать РФ.

Она уже сделала первые шаги по усилению значимости на мировом рынке зерна, создав мощного государственного зернотрейдера, но без Украины ей сложно будет значительно усилить свое влияние.

По мнению руководителя группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира Лапы, пока Россия действует на национальном уровне, но, очевидно, намерена трансформировать свои действия на транснациональный уровень. «Прекрасно понятно, что Россия одна ничего не может сделать, если не будет согласована политика с Украиной, потому что у наших стран приблизительно одинаковые объемы экспорта, и даже попытки удержать цены одной страны без содействия другой страны ни к какому результату не приведут. Очевидно, что это продолжение определенной политики, которую они проводят в своей стране и вывод ее на международный уровень», - отмечает эксперт.

В месте с тем, начальник аналитического отдела консалтингового агентства ААА Мария Колесник считает, сегодня Украина является экспортными воротами в мир по зерну для стран Причерноморья. Это касается и казахской пшеницы, и российской, поскольку мощности российский портов на сегодня не достаточны и порты не столь глубоководные. «Россия, в первую очередь, заинтересована именно в украинских портах и в приоритете своего зерна в этих портах», - отмечает М.Колесник.

Финансовый аналитик Astrum Investment Management Евгений Окша подчеркивает, что в случае создания союза определяющую роль в этом объединении, скорее всего, будет играть не Украина и Казахстан, а именно Россия. При этом создание такой организации напрямую затрагивает интересы всех частных сельхозпредприятий, которые экспортируют свою продукцию и будут вынуждены выполнять навязываемые государством правила игры. «Рынок будет постоянно контролироваться и часто не в пользу аграриев и торговцев. Это может повлечь за собой выход из зернового бизнеса многих игроков, что незамедлительно скажется на всем украинском рынке зерна», - считает Е.Окша. По его мнению, если перспективы участия украинской стороны пока не совсем понятны, то России очевидны – она получит значительные рычаги влияния на мировом рынке зерновых, а также доступ к украинским морским экспортным каналам, которые будут активно эксплуатироваться и значительно расширят ее экспортные возможности.

По мнению М.Колесник, зерновой союз Россия создает как политическую организацию. «Ввиду того, что Россия создает гигантского государственного оператора, можно говорить о том, что на зерновом рынке она тоже будет диктовать, в первую очередь, политические требования. Все остальное - выгода аграриев или продовольственная безопасность страны не учитываются, как и позиция Украины. Интересы Украины будут учитываться, в лучшем случае, в последнюю очередь, а в худшем - вообще никогда не будут учитываться и рассматриваться», - считает специалист.

Отрицательное значение

Пока не определен формат нового объединения и механизмы его действия, сложно что-либо анализировать. Однако эксперты считают, что для Казахстана, не имеющего выхода к открытым морям, в этом союзе есть плюсы – он получит доступ к логистике. А вот говорить о какой-то выгоде для Украины от вступления в зерновой союз очень сложно.

М.Колесник отмечает, что на сегодня Украина по экспорту зерна на 3 месте в мире, Россия сзади, на первом - Америка, на втором – ЕС. «Украина уже экспортировала около 23 млн. тонн зерна, Россия – 18 млн. тонн. Поэтому говорить о том, что мы зависим от них – никаким боком», - подчеркивает эксперт.

Относительно конкуренции между собой, по мнению специалистов, Украина не переходит России и Казахстану дорогу. «Это биржевой рынок, открытый. Если не пытаться как-то некорректно и нечестно вести борьбу, то всем хватит места. Тем более в условиях продовольственного кризиса, и миру нужно больше зерна», - отметила М.Колесник.

«В данной ситуации никаких плюсов мы не выиграем. А, связываясь с Россией в надгосударственные структуры, мы можем потерять те рынки и тот объем валютной выручки, которые уже имеем», - подчеркнула М.Колесник.

Кроме того, наши страны имеют разные взгляды на внешнюю политику. «Учитывая то, как Россия себя ведет на газовом рынке, лучше не иметь с ней ничего общего, где она сможет каким-либо образом политически доминировать», - считает специалист.

Эксперты, кажется, все предметно прокомментировали и можно сделать собственный вывод. Но ведь не они принимают основное решение. Все в руках власти, первых лиц государства.

Так, Президент Украины Виктор Ющенко в эксклюзивном интервью УНИАН 2 июня с.г. отметил, что к идее создания общего зернового рынка с РФ и Казахстаном необходимо подходить взвешенно. «Во время рассмотрения любых идей относительно регулирования зернового рынка, особенно для страны, которая, с одной стороны, является членом ВТО, с другой – через несколько месяцев станет страной, с которой ЕС подпишет соглашение о зоне свободной торговли, мы должны понимать, что есть преимущества, которые мы должны реализовывать. И ими мы не можем торговаться», – сказал Президент.

Он отметил, что необходимо понимать, какие преимущества принесет регулирование действий между тремя поставщиками, однако следует помнить, что это регулирование должно быть выгодным, в первую очередь, товаропроизводителям. «Нельзя забывать, что зерно является предметом собственности производителя. Это не нефть и не газ, где есть стопроцентная государственная монополия и без государства никто дыхнуть не может. Мы говорим, что в Украине 40,7 тыс. фермеров, и это продукт этих людей, которым они хотели бы распорядиться по обстоятельствам более эффективно с точки зрения их интересов», – сказал В.Ющенко.

«Мы должны осознавать, что Украина является ведущим игроком на этом рынке и не должна уступать свои позиции. Наоборот, если говорить о союзах, то Украине не хватает союзов производителя и традиционного покупателя пшеницы. Вот давайте идти в Африку, в Южную Азию, в Индию, Ирак, Пакистан, это необжитые рынки с дикой конкуренцией, которой мы, как правило, проигрываем…», – добавляет В.Ющенко.

При этом он подчеркнул, что Украина является страной с открытой конкуренцией и интегрирована в систему свободных торговых отношений, а есть страны, «которые тяготеют к ручному управлению определенным потенциалом».

Поэтому, если перефразировать слова классика, Украина не может жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее…

Законы физики

На мировом рынке действуют свои законы, но многие из них знакомы нам еще со школьной скамьи. Все помнят третий закон Ньютона, согласно которому сила действия равна силе противодействия, но направлена в противоположную сторону. Другими словами, на любую попытку какого-либо государства навязать свои правила игры на мировом рынке его участники ответят «взаимностью».

«Всегда на любое такое действие найдется противовес, в первую очередь со стороны более мощных экономик. И это может очень сильно ударить по всем другим рынкам. Другие страны примут адекватные меры, если мы будет каким-то образом пытаться диктовать свои условия. Россия, Украина и Казахстан против Австралии, Америки и Европы – это совершенно разные весовые категории. Чем это все может обернуться? Россия опять будет впутываться в какие-то политические требования, как все обычно происходит. Начинается с малого, а в дальнейшем можно потерять все», - утверждает М.Колесник.

По мнению специалистов, Украина на сегодня не нуждается ни в каких надобразованиях для продвижения своего зерна на мировые рынки, стране просто нужно использовать имеющийся потенциал и существующие возможности.

«У Украины есть ВТО – это самое лучшее продвижение на рынки. Мир лучшего продвижения еще не придумал. Только слабые страны начинают объединяться в союзы, чтобы пытаться диктовать свои условия», - отметила М.Колесник, добавив, что на сегодня Австралия, США и ЕС – очень серьезные игроки на этом рынке, и объединяться с ними целесообразно, но когда это в рамках общемирового объединения ведущих экспортеров, «а не какое-то маленькое региональное объединение, которое будет взамен пытаться диктовать свои условия».

Получается, у Украины нет необходимости во вступлении в зерновой союз с Россией. Однако пути и решения наших политиков неисповедимы, и если за такой договор что-то обещано, то учитывать интересы страны и ее населения у нас в таких случаях не принято. Что ж, на следующей неделе мы все узнаем…

Лилия Коваль (УНИАН)