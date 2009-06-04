Прибыльность гипермаркетов снизилась на 40%

Прибыльность продовольственных и универсальных гипермаркетов с 1 квадратного метра снизилась на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» рассказал руководитель направления логистического консалтинга группы компаний Advanter Group Антон БИЛЕЦКИЙ.

Приблизительно на 15-20% уменьшился размер среднего чека из-за того, что потребитель отдал преимущество менее маржинальным товарным позициям.

В то же время, как отметил эксперт, в условиях финансового кризиса гипермаркеты и cash&carry не только не потеряли своих лояльных клиентов, но и получили новых потребителей, которые начали считаться со структурой своих расходов и перевели систему семейных закупок на рациональную схему.

По мнению А.БИЛЕЦКОГО, это объясняется тем, что крупноформатная розница преимущественно позиционировалась в нише дискаунтеров (экономичных магазинов), рассчитанных на рациональных потребителей, для которых важную роль играет удобство покупки (реже, но на длительный период), более низкие цены по сравнению с традиционной розницей, большой выбор товаров.

Кроме того, крупноформатная розница с меньшими потерями пережила войну с поставщиками.

«Более жесткие требования к поставщикам гипермаркеты и cash&carry компенсируют высокими объемами закупки. Практика показывает, что крупноформатные сети действительно оплачивают товарные кредиты раньше, чем представители традиционного ретейла. Они аккуратнее в выполнении своих договоренностей с поставщиками. Например, при договоренности на кредитование 120 дней cash&carry в среднем имеют просрочку платежа не более пяти-десяти дней, тогда как традиционная розница при отсрочке 90 дней может просрочить оплату задолженности на 40–60 дней и более, вплоть до «замораживания» платежей», - объяснил А.БИЛЕЦКИЙ.

По мнению эксперта, в последнее время конкуренцию гипермаркетам стремятся составить традиционные розничные сети. «Стремясь минимизировать отток потребителей в сегмент гипермаркетов и дискаунтеров, активно формируют собственную «экономную» ценовую политику. Из-за этого создается иллюзия несоответствия ценовой политики гипермаркетов своему формату», - резюмировал А.БИЛЕЦКИЙ.