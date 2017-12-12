К новогоднему столу: топ-5 продуктов, которые подорожают накануне праздника

Эксперты подсчитали, что нынешний праздничный стол со скромным меню обойдется рядовому украинцу примерно в 1,5 тысячи гривень. Стоит ожидать повышения цен на традиционные новогодние "вкусности", без которых трудно представить праздник, сообщает ТСН.uа.

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Список продуктов "must have", которые подорожают, открывает красная икра. За 120 грамм деликатеса придется заплатить минимум 196 гривень. Сейчас в магазинах цены стартуют от отметки в 125 гривень.

На втором месте – мясные изделия. За 1 килограмм свинины под Новый год просить от 130 до 140 гривень. Кстати, цены на мясо уже начали расти, но на рынках еще есть шанс отыскать свинину за 100 гривень/килограмм. Курятину продавать от 90 гривень/килограмм. Пока мясо этой птицы еще можно найти на 10 гривень дешевле.

Далее в списке – сладости. По сравнению с прошлым годом конфеты подорожали примерно на 20 гривень.

На четвертом месте списка – цитрусовые, например, самые популярные под Новый год мандарины. Эксперты прогнозируют повышение цен на 5-7% к праздникам.

Завершает перечень игристое вино. Средняя цена одной бутылки шампанского составит 100 гривень до 31 декабря.

Кроме этого, подорожает и красная рыба.

Высокие цены заставят людей экономить и искать более дешевые варианты. Но специалисты предостерегают: низкая стоимость совсем не означает хорошее качество. Лучше отказаться от какого-то продукта или купить меньше от запланированного. Также надо быть осторожным с предновогодними акциями и покупать со скидками только проверенные продукты.

Ранее Нацбанк констатировал, что инфляция в Украине оказалась выше его прогнозы. По итогам ноября показатель инфляции в годовом измерении составляет 13,6%. Это на процент меньше, чем в октябре. Причину чиновники видят также в росте цен перед Новым годом.