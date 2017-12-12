В Украине зафиксировали еще одну вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Кировоградской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали заражение и гибель свиней в подсобном хозяйстве воинской части №2269 в Александрийском районе.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

Сообщается, что в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрировано 144 вспышки АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 12 декабря 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 292 случая АЧС в 24 областях.

Как сообщал УНИАН, ветеринары зафиксировали во втором полугодии текущего года в Украине 41 случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) среди домашнего скота, что почти на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и первым полугодием 2017 года.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.